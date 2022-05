Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

La carretera que nos conduce hasta San Rafael de Boconó está inaguantable y ningún representante del gobierno se acerca para al menos cumplir la palabra del arreglo de la vía. Lo dice Maricarmen Benavides, quien como madre, luchadora social y mujer trabajadora, tiene que hacer este recorrido diariamente hasta el sector Vega Arriba donde presta sus servicios en un establecimiento. La vía se encuentra en pésimas condiciones, desde la entrada de La Cruz, hasta el sector El Jarillo.

«No es nuevo y por nuestra insistencia, fueron capaces de decirnos que antes de las elecciones del 21-Nov seriamos atendidos, pero aquí seguimos esperando. No negamos que hemos sido y somos personas comprometidas con el proceso, pero realmente no nos sentimos atendidos. Así se lo dijimos a la ex alcaldesa de Boconó y también dejamos constancia en el despacho del gobernador, pero igual fuimos burlados».

El mismo llamado lo hicimos varias veces y cuando creíamos que seriamos atendidos, nuevamente fuimos engañados, bajo la excusa de la pandemia. Así nos mantuvieron hasta que llegaron las elecciones y transcurridos 5 meses de la nueva gestión municipal y regional, tampoco han hecho nada.

El recorrido obligado

Lo peor de todo -asegura Maricarmen Benavides- es que los gobernantes son conocedores que esta es una tierra fecunda y de gente trabajadora, donde por falta de apoyo, se nos han perdido las cosechas, porque con la escasez del combustible subieron los fletes y todo lo anterior ha contribuido con la pérdida de nuestros productos.

Hemos estado exigiendo el arreglo para este trayecto en una primera etapa: La Plazuelita, Las Adjuntas y San Rafael. Que luego ese mantenimiento se extienda para El Say, Carrizal, Villanueva, Jarillo, Misisí, La Cañada, Loma del Toro, La Cristallna, El Cedral, El Riecito, Los Chaos, Mimbate, La Urbina, Tierra Morada, Borón Alto, Borón Bajo y San Jacinto. Estos son parte de los sectores más conocidos por encontrarse en el trayecto de la antigua carretera o Troncal 5, que por muchos años fue el recorrido obligado entre: Boconó, San Rafael y San Jacinto – Trujillo.

“San Juan agache el dedo”

Durante las gestiones anteriores, les hicimos saber que ante tanta injusticia, la comunidad de San Rafael, estaría dispuesta a lanzarse a la troncal 7 y cerrar el paso en La Cruz y eso no debería verse como amenaza.

En aquel momento, entre las promesas que nos hicieron, también estuvo que este trayecto podría ser habilitado de un momento a otro y utilizado mientras se ejecutaran los trabajos de mantenimiento del trayecto de La Troncal 7. Lo cierto es que a estas alturas y por los vientos que soplan, eso será “Para cuando San Juan agache el dedo”

