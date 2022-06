Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

En vista del silencio oficial y el retardo para el pago de la quincena en la alcaldía de Boconó, el My (B) jubilado José Garcés, se acercó hasta los medios de comunicación, para hacer pública su denuncia. El caso que quiero plantear es que no hicimos efectiva la quincena que nos corresponde desde la alcaldía por ser nuestra institución bomberil dependiente de la municipalidad boconesa. Por esa razón y en nombre de mis compañeros jubilados y también activos quienes aduciendo diversas causas no formulan el planteamiento, extiendo mi reclamo de manera general en nombre también del resto de los jubilados, empleados y obreros, porque observo que no tienen representación, específicamente en el caso de los obreros.

Distinto es el caso de los empleados que son representados por el Siboembo, pero aún así, veo con extrañeza que es la segunda vez que nos sucede, aunque en la oportunidad anterior algo similar se llevó hasta 10 días, para podernos cancelar y no es justo, porque todos necesitamos –añadió Garcés –

El salario de un trabajador es lo más sagrado, por lo que por esta misma razón en la oportunidad anterior y actual hemos planteado trasladarnos a Caracas directamente a la Onapre, pero como no hubo el reclamo nacional y hoy, desconsideradamente se repite la historia.

No nos da respuesta

Hasta ahora nuestro patrono natural es la alcaldía y no nos da respuesta; la Cámara Municipal, de manera cómplice, tampoco explica, ni gestiona nada. Si es la Dirección de Talento Humano, tampoco se pronuncia.

Aquí alguien debe dar respuesta y no es por buscar culpables, sino por esta humillación contra los trabajadores que dependemos de un pago quincenal para cumplir nuestras obligaciones. El caso es que el alcalde que es el responsable de toda la administración Municipal también guarda silencio, porque en comparación con nosotros, él también tiene una abultada asignación; pero nosotros, no recibimos ninguna explicación que satisfaga lo que nos sucede.

Nuestros gastos dependen de lo que percibimos como jubilados y también el personal activo. Este reclamo lo hemos tenido que hacer público porque el corregidor no se digna convocar una reunión, para explicarnos las posibles causas con el compromiso que no se repita otro retardo en el pago. Hasta ahora existen una serie de rumores y entre ellos cobra fuerza un presunto aumento que se hicieron los concejales y demás directivos de la alcaldía y por esa razón, en la Onapre, rechazaron las nóminas. Esto es lo que se dice – remarcó –

Una sola golondrina

Recalcó José Garcés: Dicen por ahí, que una sola golondrina no hace verano – pero yo creo que sí – y con gran voluntad, seguiré luchando, así sea solo, porque de una u otra forma, seremos escuchados y nos darán una respuesta convincente.

También aprovechó para hacer un llamado al actual Comandante del Cuerpo de Bomberos de Boconó, para que se pronuncie, porque en cualquier momento el también engrosara la nómina de jubilados y se conseguirá con esta triste historia que hoy día, la estamos padeciendo quienes ya nos acogimos al sagrado beneficio.