Julio Moreno, un boconés de 65 años de edad aspira por segunda vez consecutiva ser gobernador de Trujillo. En su expediente político destaca una larga trayectoria en el llamado proceso revolucionario. Fue diputado a la Asamblea Nacional en dos períodos (2000-2005 y 2005-2010), en el segundo presidió la Comisión de Contraloría. Además fue director de Recursos Humanos del Ministerio de Servicios Penitenciaros, cuando este se fundó. Es abogado de profesión, investigador y docente.

Respaldado por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), en las elecciones de octubre de 2017, Julio Moreno sumó 1.256 votos para ser gobernador de la entidad, es decir, el 0.37% de quienes sufragaron en ese proceso comicial respaldaron al chavista disidente, quedando éste en 4to lugar.

A pesar de venir de las filas del chavismo, Moreno hoy en día ha llegado a la conclusión de que el proceso revolucionario derivó en un autoritarismo, así lo reseña una nota publicada por este medio a principios de septiembre del año en curso. Sin embargo sus diferencias con el oficialismo no son nuevas. En 2010 Moreno solicitó a la Fiscalía General de la República que lo investigara ante señalamientos en su contra provenientes de las mismas filas del Psuv, que lo acusaron de estar “cobrando comisiones para detener investigaciones”.

Al momento de emitir estas declaraciones, Moreno creía que en el proceso de cambio que significaba el llamado proceso revolucionario no habían intocables ni impunidad, y su gestión como presidente de la mencionada Comisión parlamentaria “logró” responsabilidades políticas contra varios funcionarios chavistas, pero se quedó esperando por las sanciones civiles y penales.

En entrevista concedida a Diario de Los Andes en 2017, Moreno fue frontal al afirmar que Rangel Silva, actual mandatario saliente de Trujillo y con quien perdió las elecciones regionales del mismo año, trajo al estado “gente que saquea el patrimonio del pueblo, gente no conoce nuestra idiosincrasia (…) que utilizan el nombre de la revolución para mantenerse en el poder”.

Con apenas 4 años de gestión en esa oportunidad, ya Moreno consideraba que Rangel Silva “no ha hecho más que implantar políticas de miseria”, señalaba que el militar del 4F no cree en las bases de la militancia y por ello Moreno consideraba querer eliminar las presuntas “empresas de maletín que imperan en la Gobernación”.

Las delicadas denuncias de Moreno han sido calificadas de “caer en saco roto”, ya que a la fecha ningún funcionario ha respondido de manera directa a sus señalamientos, donde incluso ha hablado del “hampa organizada”, a su criterio éstas “han penetrado el tejido de la administración pública”.

El Partido Unión y Entendimiento (Puente) postuló al exdiputado Julio Moreno Viloria como candidato a la Gobernación del estado Trujillo para las elecciones del 21N, quien ha dicho que espera gobernar desde la inclusión y con especialistas en todos los sectores sin importar su afiliación política.

Recordemos que el postulado por Puente fue fundador del Movimiento V República (MVR) en Trujillo, y luego perteneció al PSUV. Ahora se identifica como opositor a Nicolás Maduro y pertenece al Movimiento Por la Democracia, fundado por el exministro Miguel Rodríguez Torres.

El partido Puente fue fundado oficialmente en septiembre de 2015 y es formado por “ciudadanos de diversos sectores, ubicados en un punto equidistante entre los extremos”. De acuerdo con su página web quiere “lograr una Venezuela de avanzada, que integre desarrollo económico, conciencia social y una transformación del venezolano en miembro respetuoso y funcional de la sociedad”.

Puente respaldó a los candidatos de la MUD en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y en las elecciones de gobernadores de septiembre de 2017. Posteriormente decidió no participar en las presidenciales de 2018 ni reconoció los resultados. Además de ser un miembro activo del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) desde el 2018, el partido es aliado de la Alianza del Lápiz.

Es oportuno mencionar las características del partido que apoya a Moreno en las venideras elecciones regionales del 21N, ya que fue el mismo Moreno quien en los comicios regionales de 2017 ante la pregunta del periodista Alexander González: “¿Lo ha tentado la Mesa de la Unidad Democrática en Trujillo para que apoye a su candidato Carlos Andrés González?”, dijo:

“No la he recibido y espero no recibirla. No puedo estar de lado de quienes quieren hambre para el país, de quienes no buscan soluciones sino enfrentar al Presidente de la República para conquistar el poder. Ellos buscan adueñarse de las gobernaciones y hacer un enfrentamiento directo con el Presidente, y nosotros queremos la paz dentro del estado que sirva para el desarrollo”.