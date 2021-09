Conrado Pérez Linares, a pesar de ser uno de los opositores más críticos y frontales a la gestión de Rangel Silva en la Gobernación de Trujillo, en su carrera política están «depositadas» varias acusaciones por presuntas prácticas de corrupción y traición desde su partido político, convirtiéndolo así en un «banco de irregularidades».

A mediados de 2013, ya siendo miembro del partido Primero Justicia (PJ) se postuló como precandidato a concejal del municipio Valera. En aquella oportunidad no ganó y, durante el período del alcalde opositor José Karkom, pasó a ser Director del Departamento de Fiscalización y Licores.

En 2015 se postuló a los comicios internos dentro del partido PJ y luego de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), logrando vencer a sus hoy detractores Joaquín Aguilar y Emilio Fajardo respectivamente, para quedar como candidato opositor titular del Circuito 2 del estado Trujillo en las elecciones parlamentarias de entonces.

En aquella oportunidad fueron notorios los conflictos internos por la manera de seleccionar a los candidatos. El periodista Douglas Abreu figuraba como miembro de la dirección regional de PJ en esa coyuntura, y a pesar de ello denunció en la prensa regional la «compra de votos» con la cual Pérez Linares era señalado de haber alcanzado dicha candidatura, pero tales acusaciones no trascendieron ni a lo interno de la tolda aurinegra.

Marcos Montilla (ex alcalde del municipio Carvajal), figuró como coordinador de campaña que llevó a Pérez Linares al Parlamento Nacional en 2015. Ya siendo diputado, Pérez L. «prometió» apoyar en sus aspiraciones a la primera magistratura regional a Montilla, promesa que no cumplió y en 2017 se postuló a la precandidatura para la Gobernación del estado Trujillo.

Conrado acusó a Marcos Montilla de estar inmerso en presuntos casos de corrupción y se proclamó precandidato de PJ, y aunque las denuncias de compra de votos perpetradas por este ex parlamentario prosiguieron en esos comicios internos de la MUD, en esa oportunidad se impuso el adeco Carlos Andrés González, quien finalmente se midió contra Henry Rangel Silva, actual Gobernador de Trujillo, en las elecciones regionales de octubre de 2017.

Dentro del Poder Legislativo Nacional, durante el período 2016-2021 (con dominio opositor), reposan en contra de Pérez Linares graves denuncias sobre su vinculación en presuntos cobros de extorsión a empresarios vinculados con el chavismo y la corrupción detrás del Clap, a cambio de no ser sancionados por Estados Unidos. Fue suspendido de la organización política PJ y fue sometido a una investigación que ha la fecha no ha mostrado resultados.

Conrado Pérez Linares se convirtió el único parlamentario «opositor» de Trujillo que apoyó a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de 2020, quien además contó con el respaldo de la bancada chavista de entonces.

Es importante recordar que el domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva “paralela” a la Directiva de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por el entonces diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esa directiva señalada de ser “a la medida” del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en dicha comisión aparece el nombre de Conrado Pérez Linares. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Todo esto según reza un reportaje publicado el 1 de diciembre de 2019 por el portal Armando Info, que puso a la luz estas irregularidades que llevaron al público a bautizar al grupo de diputados como la “Fracción CLAP”.

En entrevista en el programa radial-digital #ConAlexander, Conrado Pérez Linares afirmó que su gestión en la Comisión de Contraloría en la AN, había tocado intereses de chavistas, empresarios y opositores, razón por la cual – a su criterio – fue «víctima de infames acusaciones».

«Las verdades duelen, y a veces les tocan citaciones que les duelen a esas personas. Hemos citado por diferentes casos a empresarios que no son ni siquiera políticos, y que – lamentándolo mucho – para la noción son corruptos (…) Nosotros no podemos esconder eso (…) Nosotros no podemos extorsionar porque no podemos meter preso a nadie, además si ellos tienen la Fiscalía y el resto de los poderes, por qué no nos denuncian a nosotros. Creo que hay gente que se ha sentido aludida con las denuncias de corrupción. En estos 20 años de chavismo, empresarios y opositores han sido cómplices de la corrupción del Gobierno. ¡Sea de donde sea, el corrupto es corrupto, el malandro es malandro!», dijo Pérez Linares al periodista Alexander González en 2019.