Un 16 de junio de 1962 nace en San Cristóbal, Freddy Alirio Bernal Rosales, hoy gobernador del Táchira, quien es el tercer hombre en ocupar ese cargo, como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, le antecedieron Ronald Blanco Lacruz y Vielma Mora.

Relata el hoy gobernador del Táchira que con constriñes económica pasó su infancia y su adolescencia, su padre José Antonio Bernal, era bedel de escuela y su madre Melania Rosales de Bernal, de oficios del hogar, ambos fallecidos.

“Sigo siendo el niño humilde… soy uno de ustedes. Aquí están sembrados los restos de mi padre y aquí aspiro descansar un día cuando Dios lo decida”, sostuvo en su discurso de toma de posesión del gobierno del Táchira, este sábado 4 de diciembre del 2021.

Sobre su familia dice Freddy Bernal que tiene 5 hijos, “un hijo de 32 años, es bohemio, cantante. Un hombre muy noble y soñador. Tengo otro hijo de 26 años. Tres niños pequeños, uno de15 años, una niña de 10 y un niño de 9. Además, de una hermosa esposa, que me acompaña a mí y en las tareas del hogar”, se trata de Karen Durán de Bernal, quien desde esta sábado.es la primera dama del Táchira, es natural de Caracas.

Academia: Policía, filosofía de guerra

Bernal ingresó en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Metropolitana, de donde egresó como Técnico Superior en Tecnología Policial con el cargo de subinspector, acto seguido el 3 de diciembre de 1984 obtuvo el título de licenciado en Ciencias Policiales. Participando en la Policía Metropolitana en la que dirige el Comando Especial Táctico de Apoyo (Ceta), grupo dedicado a operaciones especiales y de alto riesgo.

Cursó estudios inconclusos en la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac), trabajando luego como policía y llegando a ser sub-inspector. Encargado en diversas actividades de seguridad del Estado, incluyendo la custodia de políticos como Antonio Ledezma, hoy en el exilio por su disidencia con el gobierno de Nicolás Maduro. También fue enviado por el gobierno venezolano a Nicaragua como custodio de la presidenta de ese país, Violeta Chamorro, quien tenía cercana amistad con el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez.

Ingresa a la política

Su contacto con el teniente coronel Hugo Chávez, promotor del intento de los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ocurrió años después de los golpes que protagonizó el fallecido presidente, pero ingresa luego al Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200 (MBR-200) por sus ideales izquierdistas, junto con otros oficiales del Ceta (comando policial especializado) que se sumaron a los intentos de hacerse al poder en la segunda asonada militar (nov-92).

Ya como integrante del Movimiento V República (MVR, sucesor del MBR-200), se hace diputado en 1998. En 1999 gana como un curul como miembro constituyente para la Asamblea Nacional encargada de promulgar una nueva Constitución.

Como candidato para la Alcaldía del Municipio Libertador, Caracas, gana y sustituye a Antonio Ledezma, ganando notoriedad como parte del equipo mayor del chavismo. Es reelecto como alcalde del municipio Libertador en 2004.

En 2008, tiene una derrota interna aspirando a la candidatura para la gobernación del Estado Vargas del PSUV el 1 de agosto, gana ese puesto Jorge Rodríguez Gómez. (PSUV).

Es miembro de la Directiva Nacional del PSUV. Presidió la Asociación Bolivariana de Alcaldes de Venezuela desde el año 2001 hasta el año 2008. En 2010 fue electo diputado a la Asamblea Nacional, como también miembro de la comisión de política interior.

Fue secretario del Consejo de Ministros, actual diputado de la Asamblea Nacional, fui ministro de Agricultura Urbana, Secretario General de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).

Hace tres años fue designado Protector del Táchira, “mi gestión contribuyó a que el Táchira hoy esté libre de paramilitarismo, libre de estructuras del crimen organizado, no hay secuestro, no hay extorsión, no se paga vacuna, no hay robo de vehículos, no hay crímenes horrendos”, relata.