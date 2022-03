Eduardo Viloria/DLA.- Este sábado 5 de marzo se están cumpliendo 62 años, de haber sido suscrita en el Campo

de Carabobo, por el presidente de la República de aquel entonces Rómulo Betancourt, la Ley de Reforma Agraria, que vino en aquella época a redimir a los campesinos del país, tomándoles en cuanta para dotarles de tierra, créditos y asistencia técnica oportuna; esto quedó atrás, según lo dijo Pedro Daboín, luchador social de la parroquia Junín, localidad perteneciente al municipio Sucre, ubicada a orillas de la vía que conduce a La Ceiba.

Al conversar con los periodistas, Daboín expuso que el Veintitrés, capital de la parroquia, y demás localidades de la misma, donde precisamente reside, es una de las zonas que vive los rigores del abandono a que ha sometido el gobierno socialista de Nicolás Maduro, al pueblo venezolano en general, pues la escasez de alimentos, el desempleo, y la nula prestación de los servicios públicos, entre estos la prestación de la salud, castiga a los vecinos de esta parroquia, cuyos habitantes en su mayoría viven del cultivo de la tierra, lo que les permite producir plátanos y bananas y otros rubros, por ser estas tierras de vocación agrícola tipo uno, sin embargo no es posible poner a producir estos predios si no hay asistencia técnica, riego, y otras prioridades, entre estas el crédito oportuno y necesario.

Estos alimentos que se producían en grandes cantidades en el Veintitrés, dijo Pedro Daboín, ahora en pocas, eran llevados a diversos puntos de distribución de la región, incluyendo en estos rubros alimenticios productos derivados de la ganadería como queso, leche y carne pues la parroquia cuenta también con fincas ganaderas, que aun sobreviven, no obstante la crisis que se vive.

La parroquia nació donde era la hacienda El Horcón

Rememora un poco Pedro Daboín y dijo que había llegado al Veintitrés procedente de la zona alta, cuando era apenas un adolescente de 14 años, recordando que el progreso obtenido en esta parroquia, se debe a esta inmensa finca ganadera propiedad del General Marcos Pérez, Jiménez, Presidente de la República, Hacienda El Horcón, que abarcaba Horcón Norte y Horcón Sur; que al caer el régimen que presidia Pérez Jiménez, la finca fue ocupada por el nuevo gobierno, el que presidía Rómulo Betancourt y le fue entregada a los campesinos a través del Instituto Agrario Nacional, que asentó más de 300 familillas en las tierras tomadas, donde se le otorgó a cada familia, 10 hectáreas al igual que vivienda rurales higiénicas, tierras para que las trabajaran y produjeran alimentos, entre estos plátanos, bananas y maíz, que eran llevados generalmente a mercados de fácil salida entre estos, Valera.

El Veintitrés actual

Dijo Pedro Daboín, que en esta parroquia más nunca volvieron a conceder créditos a los campesinos, las carreteras entre el parcelamiento, incluyendo Horcón Norte, están convertidas en un desastre, por la huecamentazón que tienen las vías, donde más nunca se volvió a ver una máquina, además en época de lluvias, el poblado es inundado por las aguas de la quebrada La Vichú, en la mayoría de los casos y en otros lugares por el Motatán, que también impide el paso de Horcón Sur a Horcón Norte.

Aquí no son cambiadas ni las bombillas de la calle, dijo Pedro Daboín, agregando a esto los cortes largos e intempestivos del fluido eléctrico.

La Vichú, añadió el declarante, nunca más volvió a ser canalizada y cuando se suceden las inundaciones, producto de las lluvias precipitadas generalmente en la zona alta del estado, quienes vienen son funcionarios de Protección Civil y los Bomberos a levantar informes de los daños causados, que no tienen ningún resultado positivo para la población.

La casa Hugo Chávez

No deja de mencionar Pedro Daboín, que en el Veintitrés el gobierno creó la Casa Hugo Chávez Frías, que en sus comienzos se encargaba de prestar asistencia médica y hasta técnica a las familias de esta zona, eso se acabó, no sé si ese lugar fue cerrado, pero ahí los campesinos de esta parroquia, no encuentran nada en cuanto a maquinarias créditos y otros beneficios, los señores de esa casa no contribuyen ni tan siquiera con recoger los desechos sólidos del poblado y traernos la ambulancia que se le llevaron de la Alcaldía de Sucre, para repararla y nunca más la volvieron a traer, precisó el declarante.

