Entre los anuncios de cambios que hizo el obispo de la Diócesis del estado Trujillo, Mons. José Trinidad Fernández, está el Pbro. Humberto Villegas, quien fue nombrado párroco de San Rafael Arcángel del municipio Juan Vicente Campo Elías.

Al requerirle su opinión, esto fue lo que comentó: Efectivamente me fue notificada la noticia de los cambios decididos por el señor obispo en nuestra Zona Pastoral San Alejo de Boconó. Entre quienes me encuentro. Yo venía ejerciendo mi ministerio pastoral en esta Parroquia de San Isidro Labrador de Las Lomas hace 7 años (10-09-2015). En esa fecha recibí esta parroquia para la Cura Pastoral. Me siento muy feliz de poder compartir con toda mi gente de las 3 Lomas: Pabellón, Mitimbis e Isleta. Aquí solícitamente y con mucha docilidad de corazón, siempre estuvieron dispuestos para la obra de Dios que se fue materializando en acciones concretas, tanto espiritual como material.

Debo destacar la construcción de la casa parroquial y los espacios para reuniones de movimientos de nuestro apostolado seglar.

Mucho temor y temblor

Ahora en medio de esta noticia – continuó – fui notificado que pasaré a ejercer mi ministerio sacerdotal en la parroquia San Rafael Arcángel del municipio Juan Vicente Campo Elías. Como dice el Apóstol San Pablo: Con Mucho Temor y Temblor. Esto lo digo, porque dentro de la Zona Pastoral, Campo Elías territorialmente, es la segunda parroquia más grande después del Santuario San Alejo. Un municipio autónomo de amplia trayectoria y que hasta ahora, la mayoría de los sacerdotes que allí han estado, han sido de avanzada edad y larga experiencia sacerdotal. Ahora, en medio de mi juventud y estos 10 años de vida sacerdotal, pues Dios me ha llamado a ejercer allí mi Ministerio Sacerdotal. Allí voy con las expectativas y deseo de construir el reino de Dios y sembrar el Evangelio de Jesucristo El Señor, en todas las familias y personas que se acerquen a escuchar la predicación.

Hacer caminos juntos

En la atención a los movimientos, en la distribución y administración de los Sacramentos, me corresponde hacer presente El Reino de Dios y de forma especial, en este contexto de la Sinodalidad, hacer caminos juntos en esa querida comunidad de Campo Elías.

Aunque desconozco fecha para la toma de posesión, nos estamos preparando para ese acontecimiento eclesial, al que somos convocados a participar, como Iglesia Discípula y Misionera, Casa y Escuela de Comunión.

Extraoficialmente nos enteramos a última hora, que la toma de posesión del padre Humberto Villegas es el sábado 15 de octubre a las 10:00 am.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

.