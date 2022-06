Eduardo Viloria/DLA.- En las recientes vaguadas sucedidas en Rafael Rangel, en los meses de abril y mayo; las crecidas de riachuelos y quebradas causaron serios daños a la carretera que conduce de Betijoque al Eje panamericano, que llevó al cierre total de la carretera por más de 15 días, mientras se cumplían trabajos en la vía, especialmente en el sector recta de la Yaguara, donde el puente del sector, sufrió gravísimos daños, causados por las aguas que vienen de una quebrada ubicada en la parte sur del municipio Bolívar, que se salió de su cauce y destruyó y arrastró los anillos de cemento del puente en mención.

Esos trabajos iniciales permitieron el paso de vehículos por un solo canal, llegando hasta ahí, pues los mismos fueron paralizados sin concluir, situación que al parecer ahora no importa a ningún despacho tanto de los gobierno locales, Bolívar y Rafael Rangel; de la Gobernación del estado y del gobierno nacional, que no han vuelto a realizar ninguna labor, conociéndose que los mismos, se habían paralizado por no haber dinero para continuar con la reparación iniciada; inclusive se conoció también que a los obreros, cinco en total les adeudaban varias semanas de labores, lo que también influyó en la paralización de los trabajos, donde hay paso a riesgo, por un solo canal, tal como se observa las últimas gráficas tomadas en el lugar, donde hubo más daños en la vía.

