Douglas Abreu / CNP 21627.- Para Luis Nieto, presidente del movimiento Progreso Social en el estado Trujillo, luego del proceso electoral del 21NOV solo hay que ver los números, los números lo dicen todo. Una descendente caída de la popularidad y seguidores del gobierno, que se viene dando desde hace tiempo. Por supuesto, los números no lo son todo, sino parte del reflejo que vemos en las calles en el quehacer diario de los venezolanos.

El dirigente político asegura “Entramos en un nuevo proceso, un nuevo transitar donde es imperioso el debate, la conversación, el dialogo, la disertación, el punto de encuentro, la unidad dentro de lo posible, el esfuerzo de encontrar puntos de unión y encuentro. Es hora de quienes queremos construir la Venezuela verdadera, con una visión de futuro, de autentica patria, de desarrollo y salir del actual desastre, debemos profundizar en el dialogo y dejar de lado la mezquindad, el individualismo y los intereses personales”.

Rescatar la confianza

“Hay que empezar a trabajar, a construir las bases de un autentico movimiento por Venezuela – propone – que rescate la confianza en y los venezolanos. Este proceso electoral era parte del camino, del proceso a transitar por la recuperación del país, hay un camino que recorrer con una nueva visión, nuevos liderazgos, con emprendedores que de verdad desean lo mejor”.

La prioridad para arrancar esta etapa de lucha por la transformación del país – indica – empieza por la concientización dentro el mismo factor de la oposición, el proceso electoral demostró, que sin unidad no se puede consolidar el triunfo por Venezuela y que los intereses personales, no ayudan en nada. Dentro de ciertos sectores pareciera haber jugado a la derrota, que le era más conveniente mantener al gobierno de Maduro.

Viene una nueva etapa

En este nuevo trayecto, post 21NOV – considera – veremos quien en verdad esta comprometido con nuestro estado y con el país, este es un pueblo aguerrido, luchador. Que no lo derrotan tan fácilmente y no baja su guardia, a pesar de sus aflicciones no lo derrotan, viene una nueva etapa, y hay que estar ahí en las comunidades, barrios, sectores, hablando, dialogando, organizando, proyectando, creando una nueva visión de país, de política.

Hoy un país entero, la población – manifiesta – pide respeto, que den respuestas a sus planteamientos, necesidades básicas. Ya es tiempo que se tome en serio, y muy en serio sus requerimientos, reclamos y en torno a los elementos básicos dar soluciones, el gobierno no debe continuar siendo evasivo, prometiendo cosas que no cumplirá y muy serio en sus discusiones y acuerdos con los sectores de oposición a la hora de las conversaciones.

Diálogo concreto y vinculante

No pueden haber evasivas – insiste – debe haber un dialogo concreto y vinculante, donde el pueblo debe estar muy alerta, pendiente de su desarrollo; y la oposición debe estar clara con puntos concretos para así encaminar una salida a la actual situación que vivimos todos los venezolanos.

También es propicio el momento – finalizó diciendo Luis Nieto – para agradecer a las organizaciones Políticas: Soluciones para Venezuela, PUENTE, por el respaldo, también aquellas personas que dieron su apoyo con el voto a las propuesta que realizamos, y decirles que continuaremos con mas brío y fuerzas en la lucha por la construcción de una nueva Venezuela con futuro. Que no desmayaremos y que nuestro empeño es de seguir adelante, avanzando por Trujillo y nuestro país.

@douglasabreub

