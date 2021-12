Douglas Abreu / CNP 21627).-La oposición venezolana políticamente ha salido a ganar, sólo que la división encerrada en intereses sórdidos, en: ambiciones personales, sectarismo, soberbia, individualismo y el egocentrismo desmesurado, escamotearon la victoria electoral que en palabras del profeta del desastre Chávez: representa una victoria pírrica que a luz de la realidad política-electoral, los negociadores en el buen sentido y estricto de la palabra, de las aspiraciones para las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y concejalías conocían al dedillo la caída libre del voto chavista,

Son declaraciones del dirigente gremial, José Miguel Briceño, quien recordó las dos derrotas del PSUV y la contundente victoria de la Asamblea Nacional en el año 2015, muchas presunciones que solo la historia se encargará de juzgarlos, lo que nos hace presagiar que durante el tiempo que duro el análisis, la discusión y la negociación política-partidista-electoral– sufrieron un lapsus mentís o imperó la premeditación y alevosía partidista porque es injustificable que conociendo estadística y matemáticamente la debacle popular del chavismo desde el año 2012 jugaron a la fragmentación de la unidad política nacional y regional,

Más claro y preciso manifestó “tienen toda un vida política participando en los procesos electorales que se han realizado, han dirigido partidos políticos, se han abrogado la institucionalidad partidista, otros hasta gestado la perpetuidad en los partidos a través de la verticalidad de la organización política, al propio estilo del oficialismo, y el estalinismo, que sumado a los micropartidos, a los mercachifles y unos sabios que pretendieron erigirse como nuevos eruditos políticos donde en sus propios municipios disminuyeron los votos”.

No hubo voluntad política

Indicándonos social, política y partidistamente – dijo – que jamás existió un ápice de voluntad política, de convicción, tolerancia y de sabiduría ganar-ganar, mucho menos el desapego amplio y respetuoso, no apareció por cortesía o por diplomacia la sindéresis, humildad y la buena fe, no pensaron en los intereses colectivos y en la mayor suma de felicidad del pueblo venezolano, de los trujillanos, los educadores, estudiantes, personal obrero, administrativo, salud, responsables de los niños y jóvenes, adultos mayores y demás sectores laborales del país; no tuvieron visión de país y de estado Ahora por todos los desaciertos e irracionalidades miserables, el pueblo venezolano, los trujillanos con sus insignes maestros – condena – estarán sumergidos por cuatro o más años en la profunda miseria y pobreza.