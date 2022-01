Eduardo Viloria/DLA.- Este lunes 3 de enero primer día de la semana laborable, después del largo asueto de Navidad y Año Nuevo, pudimos observar el camión del Aseo Urbano de la municipalidad betijoqueña, recogiendo los desechos sólidos que cada vecino había colocado a las afueras de su residencia, ante el anuncio de los voceros del Consejo Comunal de la Avenida 3 o Calle San Juan, que venía el camión compactador y la cuadrilla del aseo urbano recogiendo los desechos sólidos, bajando lentamente la empinada calle para cumplir tal labor.

Según informaciones obtenidas, los trabajadores del aseo urbano y el camión en mención tenían 8 meses que no recorrían las calles de la tierra cuna de santos y sabios, por desperfectos del compactador recolector respectivo, siendo una de las primeras medidas que tomó la slcaldesa, al tomar posesión del cargo el pasado mes de diciembre, enviar la unidad al taller, que estuvo lista antes de finalizar el año, entrando ahora de nuevo a prestar el servicio que han venido reclamando los vecinos en su respectivo sector, donde ya no cabía la basura y se habían creado en ciertos lugares, vertederos callejeros, para no tener los desechos sólidos acumulados en el hogar.

Lo que falta

Falta ahora, según lo dijo Pedro José Montilla, que sea limpiada la maleza de nuestro Cementerio, que sea arreglada la cerca perimetral del mismo, desmalezar y colocarle luz al Terminal de pasajeros, y que se comience a prestar el servicio de trasportación de pasajeros tanto para Valera como para el eje panamericano, a través de las líneas que tienen la concesión o crear nuevas líneas que presten este servicio, no escapando de estas prioridades la recuperación y limpieza general de la carretera que conduce de Betijoque al eje panamericano, vía intransitable por el abandono a que la echaron los despachos de infraestructura, tanto del gobierno nacional como regional, precisó Montilla.