Eduardo Viloria/DLA.- Han surgido quejas sobre el nuevo esquema de distribución de gasolina en Rafael Rangel, motivado más que todo a la escasez de combustible, que debería de llegar de manera más continúa para darle cumplimiento al nuevo diseño, lo cual no ha sucedido.

Desde el pasado martes hasta el viernes se han formado nuevas colas de vehículos, cuyos conductores esperan por su turno para que les vendan el combustible, que fue aumentado considerablemente, lo cual no ha influido en que este se venda rápido, como se ha observado cuando llega.

En turno para adquirir gasolina están en la cola los vehículos con placas cuyos terminales están en siete y ocho, deseando también adquirir los que tienen la placa terminal nueve y cero.

Aunque los conductores han recibido mayor cantidad de combustible, pues los camiones pueden adquirir 80 litros las camionetas 60 y los automóviles 40; todos no están satisfechos, lo que puede provocar que se regrese al viejo esquema de distribución, donde eran surtidos mas vehículos pero con menos cantidad de litros, pues no les vendían ni 30 litros a los que solicitaban surtir.

Miguel Viloria dijo que es conveniente dejar que las comunidad se organicen, no debiendo predominar una organización impuesta por el ejecutivo regional, como sucedió con el nuevo esquema, sin embargo sería conveniente estudiar los pro y contra de la nueva distribución comparada con la anterior, dijo el declarante.

Con la nueva distribución dijo Viloria los más perjudicados son los que residen en Isnotú, Sara Linda y San Pedro, al igual que personas de otros lugares, que no pueden permanecer día y noche al lado de su carro, siendo muchas excluidas de la distribución, por no estar a la hora de marcar las unidades que serán surtidas del preciado combustible, que subió escandalosamente de precio, como sucede con todo en este país, dijo el declarante.

Inmensas colas

En estos días de promesa que llegará la gasolina y que no llega, la cola no permite el paso de vehículos en la avenida 3, específicamente en el calle 23, no caben tres vehículos de bajada o subida, situación que perjudica a los que nada tienen que ver con la compra y venta del combustible, no habiendo autoridad que arregle esta situación, sumamente peligrosa si se presenta una emergencia o un imprevisto.