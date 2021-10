Eduardo Viloria/DLA.- Las autoridades del Consejo Nacional Electoral, representadas por las respectivas juntas municipales en los municipios del estado, han fallado de nuevo en la convocatoria a la Feria Electoral, anunciado en principio para iniciarse el pasado miércoles 13 hasta el 13 de noviembre, anuncio que fue trasladado para el lunes 18 de octubre hasta el 18 de noviembre, convocatoria también fallida, y por último para el día martes 19 de octubre, fecha de inicio, hasta el 18 de noviembre, fechas también fallidas pues no se sucedió la instalación de las mesas que servirán de simulacro como lo habían prometido los miembros de la junta, que a la vez invitaban a los electores a participar en este evento, donde se pondrían al día con las nuevas tecnologías a utilizarse en las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Temprano estuvimos en la plaza Bolívar de Betijoque y al no observar ningún movimiento, sobre la publicitada feria en el lugar prometido, nos trasladamos a la sede de la Junta Electoral municipal Rafael Rangel que funciona en la Unidad Educativa Diego Bustillos, donde los miembros de la Junta, que preside Robert Ruiz, informaron que está pendiente la fecha de funcionamiento de la tan anunciada feria, señalando a la vez que no se había instalado en el día prometido por no haber llegado el material requerido, máquinas, boletas y todo lo que se utiliza en una elección, que en el caso especifico de las ferias anunciadas, servirán para que el elector,-repitieron- se ponga al día con las tecnología a utilizarse en las elecciones del 21 de noviembre del 2021.

Están claros los miembros de la Junta del CNE en Rafael Rangel, que al llegar el material se instalará y cumplirá la tan anunciada Feria Electoral, dijo Robert Ruiz.