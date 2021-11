Eduardo Viloria/DLA.- La Unidad Educativa Diego Bustillos, emblemática en Rafael Rangel, ya no cuenta con aquella legión de niños que cursaban estudios en la misma, con miras a lograr su superación y la del hogar de donde procedían, pues apenas cuenta con una inscripción de 364 niños que generalmente no concurren a clases todos, unos por no tener los útiles que necesitan y otros, por carecer hasta de alimentación en sus hogares, como lo contó un representante al periodista.

La falta de agua en la institución

Actualmente y desde hace más de 5 años, la edificación sede de la Diego Bustillos, ubicada en la avenida primera de Betijoque, no cuenta con agua permanente, pues un tanque de regular tamaño donde era depositada suficiente agua para toda la semana, tanque que tal vez por el paso de los años, mismo se filtra, y si la institución recibe hoy agua, mañana ya no hay, precisamente por el daño que tiene el depósito del preciado líquido, que se escapa y requiere de una reparación urgente, según lo dijo la directora actual de la institución Ana Linares, quien solicita a cualquier organismo incluyendo la zona Educativa y Alcaldía del municipio a que asuman esta emergencia, para poder garantizar la limpieza de las aulas de clases al igual que los sanitarios de la institución.

La Digo Bustillos cuenta en la actualidad con una inscripción de 364 alumnos; tiene además 42 pedagogos activos, siete trabajadores administrativos y el respectivo personal obrero.

Esta institución cuenta con 12 secciones, dos por grado de las cuales en la mañana funcionan las 12 y en la tarde 6, esto de acuerdo al número de alumnos que asisten a escuchar las clases.

Reconoce la directora que hay ausencia de alumnos en la actualidad, donde tiene que ver el tiempo y el temor de la pandemia, que ha provocado que padres y representantes, tengan temor de enviar a sus hijos a la institución que los formará para el futuro, debido a la enfermedad, que alarma a todos en general.

En relación a la vacuna, dijo que hay una normativa en las instituciones escolares, la cual señala que se aplicara la vacuna a los niños mayores de 12 años, contando esta institución con solo un niño de 13 años y dos de 12 años, los que serian los únicos que recibirían la vacuna en esta escuela, pues los demás a excepción de tres, repitió la directora de la Diego Bustillos, no llenan los requisitos de la normativa de la aplicación de la vacuna.