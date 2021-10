Eduardo Viloria. No se cumplió la convocatoria que habían realizado los representantes del organismo electoral en los diversos municipios , a la invitación formulada a los electores, para que concurrieran a la Feria Electoral, convocatoria que según los voceros del CNE, se cumpliría desde el 13 de octubre al 13 de noviembre, con un propósito; facilitar a los electores conocer las nuevas tecnologías que serán implementadas en las elecciones del 21 de noviembre, donde podrán familiarizarse con estas, más que todo para que el elector conozca la manera de sufragar por el candidato o los candidatos de su predilección, tanto para la Gobernación del Estado, Consejo Legislativo, Alcaldías y concejos de su respectiva jurisdicción.

Motivos

Estuvimos esperando hasta las 10 de la mañana en la plaza Bolívar de Betijoque, esperando la instalación correspondiente en el lugar que guarda la memoria de nuestro Libertador, la plaza Bolívar, tal como lo habían prometido los representantes de la Junta Electoral, sin embargo no hubo nada, igual sucedió en la plaza Rafael Rangel y terminal de pasajeros, ubicados respectivamente en las parroquias Los Cedro y La pueblita, donde los puntos prometidos no se habían instalado casi llegando al mediodía, optando por dirigirnos a la Junta Electoral que funciona en la Unidad Educativa, Diego Bustillos, donde se nos informó que los puntos no habían funcionado por no haber llegado material a utilizar en la mencionada ferial electoral, que tal vez llegue hoy para trabajar mañana, estando claro los miembros de la junta que se instala el 14 de octubre, se corre también la fecha de conclusión, 14 de noviembre.

Similar incumplimiento en municipios del eje panamericano

Logramos conocer que similar incumplimiento de no realización de la Feria Electoral, sucedió en los municipios del eje panamericano, tal como conocimos a través de los voceros autorizados, las Juntas del CNE en las respectivas jurisdicciones, por lo que habrá que esperar que el organismo electoral subsane los inconvenientes que tuvo para no cumplir en la presente oportunidad.