Caracas, 10 dic (EFE).- El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les dijo este viernes a «los enemigos de la patria» que en el país hay «bastante» espíritu de lucha y «armas» para defender «la democracia, la revolución bolivariana y la patria».

«El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria, no se equivoquen, no nos subestimen, no somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia, la revolución bolivariana y la patria, que es de todos los venezolanos«, aseguró en un acto de conmemoración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés, en el estado Barinas.