Padres, representantes y sociedad civil del municipio San Rafael de Carvajal en el estado Trujillo denunciaron que no hay condiciones seguras para un regreso a clases, indicaron que la infraestructura no está apta ni hay buen funcionamiento de los servicios públicos.

Desde las afueras de la Escuela Bolivariana La Llanada los voceros dijeron que la mayoría de las instituciones presentan deterioro, filtraciones, llenas de maleza.

Fanny de Cestary, integrante de la sociedad civil dijo «nuestros niños corren riesgo de volver a las clases presenciales, aquí estas escuelas están abandonadas. Aquí el agua falla mucho, como van hacer para mantener un aseo en las manos, para mantener limpio los baños, esto es preocupante».

Por su parte Lenis Soto, representante dijo «en la Escuela del Filo los pupitres en su mayoría no sirven, a mi nieto lo fueron inscribir y nos solicitaron bombillos de colaboración porque no hay alumbrado, esto quiere decir que no tienen los implementos necesarios para la atención que los niños merecen».

Destacaron que no todo el personal administrativo, obrero y docente está vacunado, son un factor de riesgo. También indicaron que el transporte público es otra limitante, porque un bajo porcentaje del parque automotor es el que podría estar trabajando.

