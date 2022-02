Luzfrandy Contreras/DLA.- Aproximadamente solo el 60% de la población estudiantil del estado Táchira ha recibido la dosis de vacunación COVID-19, según el balance registrado a través de la Zona Educativa.

Bertzabeth Gandica, directora de este organismo, explicó que algunos padres y representantes le han negado la posibilidad a los menores de recibir la vacunación en las instituciones educativas, por tal motivo están realizando una supervisión y solicitando por escrito la causa de la negativa.

«Se han girado instrucciones por todas las instituciones educativas con la canalización de los supervisores, en donde les hemos solicitado actas que precisen porqué no permiten que sea vacunado el niño, y que nos dieran una explicación, porque hemos encontrado familias que no acceden a la aplicación de estas vacunas en la institución y aunque la vacuna no es obligatoria o no los podemos obligar, es mejor dejar constancia», indicó la jefe de zona.

En cuanto a la vacunación del docente, argumentó que aproximadamente el 90% de este gremio se encuentra totalmente inmunizado, sin embargo, recalcó que durante algunas visitas realizadas directamente a instituciones educativas, el porcentaje puede variar entre un 80% o 90%.

Por otra parte, informó con respecto a la revisión que realizan desde este órgano a la nómina de docentes, asegurando que durante este primer mes de gestión frente a la Zona Educativa, han logrado realizar una depuración de personas que aparentemente no están laborando pero aún aparecen en las listas de pago.

«No vamos a permitir estas irregularidades, vamos a hacer justicia educativa para aquellas personas que no están trabajando, que no están en el país y que no deben estar cobrando la nómina, nos hemos encontrado en los tres municipios que ya hemos visitado que si hay profesores de este tipo», indicó.

Respecto a la presencia de los educadores en las aulas, sostuvo que una gran cantidad de docentes están retornando a las aulas de clase, y que la deserción del docente ha disminuido considerablemente en los últimos meses.

«Estamos viendo que el docente que se había ido quiere volver a llegar al Ministerio y le estamos dando la oportunidad de ingresar nuevamente, tenemos más o menos un 70% de docentes que están en las aulas, docentes que se habían ido del país retornaron y quieren volver a sus funciones, y eso nos alegra», culminó afirmando la directora de Zona Educativa.