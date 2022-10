Mi saludo para la feligresía de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora del Carmen de la parroquia civil del mismo nombre, que deseo de todo corazón, me siga acompañando siempre. Fue el saludo del Padre Ignacio “Nacho” García (60) nuevo párroco de la iglesia El Carmen de Boconó.

Luego de cumplir mi labor sacerdotal en la parroquia San Rafael Arcángel del municipio Juan Vicente Campo Elías, vengo hasta Boconó mi pueblo natal y como siempre, con muchas ganas de trabajar para toda la feligresía. Aquí está “Nacho” como se me conoce cariñosamente desde mi niñez. Aquí estoy con la disposición de continuar esta labor de guía espiritual, donde me han antecedido acertadamente todos mis hermanos sacerdotes; incluyendo los que han salido desde aquí como obispos de esta amplia parroquia y de este hermoso pueblo de Dios.

Me encomiendo a las manos maternales de la Reina y Madre Carmelitana, para que ella me guie y me siga bendiciendo, así como a toda la colectividad con un corazón muy grande y con una familiaridad muy hermosa. Aquí todos nos conocemos desde pequeños. A todos les digo desde mi corazón “Ustedes me trajeron y aquí estoy, convencido que no me dejarán solo, porque siempre me estarán acompañando”

La fe puesta en Dios

Mi deseo es manifestarles a todos el agradecimiento por este recibimiento que me dispensaron desde mi llegada. Así mismo agradezco al señor obispo la confianza que ha tenido al darme esta oportunidad. Aquí vengo a trabajar, así mismo a impulsar La Eucaristía, el corazón de la iglesia. Vengo a trabajar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y la fe puesta en Dios para enseñar más allá la identidad carmelitana por los fieles de esta porción de Boconó.

Quiero continuar esa labor social con los más vulnerables con Caritas y Emaús, así mismo todos los grupos de apostolado, tendrán en este sacerdote que viene listo para el trabajo para que también se informe y mover todos los corazones en esta comunidad.

Nuevos horarios de misas

En cuanto a nuevos horarios de misas, el Padre “Nacho” dijo que momentáneamente se mantendrán, pero posteriormente se harán unos cambios, lo cual se procederá de común acuerdo con el Consejo Pastoral parroquial, que se creará, al igual que el Consejo Económico. También todo lo que concierne a la organización de la parroquia Eclesiástica Nuestra Señora del Carmen. Esta disposición incluye la invitación a todas las familias para las misas de navidad y año nuevo.

Todo lo haremos de común acuerdo con toda la feligresía, porque ustedes me trajeron y estoy seguro que cada día me estarán acompañando.

Por: Héctor Rafael Briceño CNP 14.130

dlahectorb@gmail.com