En un comunicado que llegó a nuestra redacción, el joven Hevert Daniel Estrada, padre de la niña Hevianny Sofía, explica la situación existente sobre el caso de su esposa Daniela Márquez.

COMUNICADO

Ante la repercusión mediática que se le ha dado al lamentable hecho sufrido por mi hija Hevianny Sofía Estrada Viloria, del cual se han suscitado una serie de acusaciones y especulaciones, yo HEVERT DANIEL ESTRADA DÍAZ, venezolano y titular de la Cédula de Identidad 24139830, en calidad de padre de esa bebé , me veo en la necesidad de dirigirme a la opinión pública para dar a conocer que desde un primer momento, cuando ocurrió el incidente, me he encontrado totalmente turbado por esta situación, principalmente preocupado por el estado de salud y la vida de mi hija.

Debo aclarar que en ningún momento he mostrado indiferencia ni he descuidado mis deberes como padre para con mi amada niña, desde ese día 12 de marzo, cuando nuestras vidas cambió, permanecí siempre en el hospital acompañándola, dándole amor, pendiente de todo, aunque todos los medicamentos se consiguieron con la ayuda del diputado Michel Duque y del gobernador Gerardo Márquez. Hasta en el suelo del hospital me tocó dormir por las noches. Así fue hasta el 20 de marzo cuando un funcionario policial y personal de seguridad del hospital me sacaron de las instalaciones del quinto piso alegando tener una orden de la fiscalía (la cual no mostraron), me condujeron hasta la salida del centro de salud y me indicaron que a partir de ese momento tendría prohibido el acceso al hospital, e incluso que ni podía estar en las adyacencias. Esta medida arbitraria e inhumana se extendió incluso hasta los miembros de mi familia.

A partir de entonces me aislaron de mi hija, solo su familia materna ha podido verla y darle atenciones, a mi me ha tocado orar constantemente ante Dios por la salud de mi niñita y también luchar incansablemente por la vía legal para que se me permita volver a ver y estar con Hevianny.

En este franco manifiesto que hago, no puedo dejar de decir que soy el esposo de Daniela Márquez, a quien acusan de envenenar a mi hija. En tal sentido, le pido a la población en general para que no se dejen llevar por publicaciones que instigan al odio, pues se debe respetar la presunción de la inocencia de las personas y dejar que las investigaciones y procesos judiciales determinen las responsabilidades del caso. Pero yo defiendo y creo en la inocencia de mi esposa, tenemos tres años viviendo en pareja y siempre se mostró afectuosa y cariñosa con mi hija, además ella también es madre dos hijos.

De igual modo pido respeto para mi familia, mis padres y hermanas que han estado conmigo en estas difíciles circunstancias, y que sufren cada día lo mismo que sufro yo.

Finalmente les solicito de todo corazón que no dejen de orar por la salud y recuperación de mi niñita, que es verdaderamente lo fundamental. De lo demás ya hará su parte la justicia divina.

Sin más que decir:

Hevert Daniel Estrada Díaz.

C.I. 24139830