Valencia-. Luego que se conociera que el fiscal designado por la ANC, Tareck William Saab, informara que Harold Charinga Martínez, había sido detenido y que será imputado por ejercicio ilegal de la medicina, forjamiento de documentos, usos de documentos públicos falsos y usurpación de funciones, pacientes que acudían a su consulta se sienten burlados porque ningún organismo se encarga de verificar las credenciales de los prestadores de servicios de salud así como tampoco que el Centro Médico Guerra Méndez tenga una política para revisar u autorizar a quienes alquilan consultorios en ese edificio sean realmente personal acreditado en salud con todas las de la ley.

Este hombre pasaba consultas de Neurología en una clínica privada reconocida en Valencia. Una paciente que acudía a su consulta habló con el equipo de Cronica.Uno en Carabobo. Aseguró que le parecía extraño que el “doctor” no le realizó evaluación física, solo la interrogó sobre sus síntomas.

La mujer, que es adulta mayor, y prefirió dejar su nombre en reserva por seguridad, señaló que Charinga únicamente le recetó un oxigenante cerebral para los constantes dolores de cabeza que presenta. También le indicó que debía realizarse una resonancia magnética y un electroencefalograma.

“El doctor no me tocó, no me revisó los ojos, ni me preguntó qué otros síntomas tenía. Yo le dije que sufría de migraña. Solo me mando hacer el electroencefalograma y una resonancia. Mientras que me hacía los estudios, me dijo que tomara Fludil, yo sé que eso es un oxigenante cerebral. Hasta yo podría mandar esa pastilla sabiendo que una persona sufre de migrañas”, dijo la mujer.

La paciente indicó que los honorarios del supuesto médico eran de 20 dólares. Para realizar los electroencefalogramas cobraba 30 dólares.

La mujer al enterarse de la situación legal de Charinga sintió temor, porque se siente burlada y relató que además que había muchos pacientes que acudían a sus consultas.

Después de todo esto, una vecina me dijo que el doctor Charinga veía a su hijo, pero nunca dio con el diagnóstico. Uno siente miedo porque vas confiado que es un profesional y pasa esto”.

En el récipe con el tratamiento que indicó a la mujer, solo se lee con claridad el número de cedula de Charinga y borroso presunto número de inscripción en el Colegio de Médicos. De igual manera, es imperceptible el supuesto número asignado por el Ministerio para la Salud que lo acredita como médico.

Clínica se desliga del caso

Mediante un comunicado el condominio de la clínica privada aseguró que Harold Charinga, era inquilino en los consultorios 20-21, desde mediados de 2020, pero se desentiende del caso hasta tanto no concluyan las investigaciones

El comunicado reza textualmente lo siguiente:

El condominio del Centro médico torre “E” se dirige a la colectividad en general dado la circulación de diversas publicaciones en redes sociales en relación con el ciudadano Harold Charinga Martínez portador de la Cédula de Identidad Nº V. 11.407.161 y el cuestionamiento que se le hace en las mismas en relación con su profesión y las especializaciones que dice tener.

Queremos aclarar lo siguiente: El Condominio Centro Médico torre “E” es un edificio que se maneja por la Ley de propiedad Horizontal y lo que en este se constituyó fue un condominio y no una institución médica, los propietarios de los consultorios tienen el libre albedrío de escoger quienes laboran en sus espacios, por lo tanto, la Administración de este condominio solo exige que sean actividades de la rama de la Salud y conexos, no tenemos la autoridad ni la responsabilidad de revisar la documentación de todos y cada uno de los médicos que allí laboran.

El Sr. Harold Charinga Martínez efectivamente pasa consulta en el consultorio Núm. 20-21 desde mediados del año 2020 alquilado en un cubículo y hasta el momento no habíamos recibido denuncia alguna, es por ello, que ante esta ola de informaciones cruzadas en redes sociales instamos a los afectados, si efectivamente los hay a dirigirse a las instancias pertinentes de manera de poder aclarar esta vergonzosa situación.

La administración del condominio del Centro Médico torre “E” se ha caracterizado siempre en brindar una efectiva transparencia de la gestión que llevamos a cabo desde el año 2006 cuando nos constituimos como condominio hasta la fecha y ante este tipo de situaciones nos mantendremos al margen esperando las investigaciones que lleven a cabo los organismos competentes”.

Colegio Médico exhorta a denunciar irregularidades

El Colegio de Médicos del estado Carabobo informó que investigan el caso del falso galeno Harold Charinga. La presidenta del Colegio de Médicos de Carabobo, Lilian Magallanes, indicó que se mantienen atentos; para evitar que se registren nuevos casos de intrusismo, tal y como ocurrió con Harold Charinga, detenido y acusado el pasado 8 de diciembre, por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, forjamiento de documento público falso, uso de documento público falso y usurpación de funciones, reporto Entono Inteligente.

Magallanes agrgó: “Estamos esperando recabar todas las pruebas, no podemos hacer ninguna denuncia hasta tanto tengamos todo por escrito; todas las evidencias, es una persona que se está anunciando como médico, especialista, no está inscrito con nosotros, no es de nuestro staff, ya hemos llamado a dos de sus lugares de trabajo y cuando les solicitan sus credenciales inmediatamente se retira”.

Destacó que Charinga trabajó en la Cruz Roja y esa organización planteó el caso ante el gremio y lo suspendieron. Desde el Colegio de Médicos exhortaron a la ciudadanía a denunciar las irregularidades ante las instituciones correspondientes.

