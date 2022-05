Una vez más el Colegio Privado República de Venezuela (CRV) enaltece el gentilicio trujillano, al convertirse en la única institución educativa del país en tener representación estudiantil en la competencia de corte internacional BEO World, the New era of global education by BEO and Oxford education international.

María Valentina Soriano Briceño, es la protagonista venezolana de esta historia, es estudiante del 3er año de educación media en el CRV, quien califica la competencia como “súper rigurosa y estricta”, en la cual también participan instituciones educativas de Egipto, España, México, Turquía, Argentina entre otros.

“Ha sido un pequeño viaje lleno de altos y bajos, pero sobre todo colmado de diversión y aprendizaje, desde los primeros videos en los que explicaban el funcionamiento del programa hasta las competencias más recientes. Han sido 5 semanas de arduo trabajo en los cursos de entrenamiento, donde pasé momentos inolvidables y conocí personas increíbles. Con todo el apoyo recibido del personal de BEO+ pude seguir, sabiendo que estarían al pendiente de todo”, comenta emocionada la estudiante.

No es la primera vez que el CRV tiene representación colegial en el BEO World. Dalimilet Herrera, Directora del plantel educativo indicó que este tipo de competencias anteriormente se hacía de manera presencial, donde el CRV ha tenido varias participaciones. Sin embargo por la pandemia de la COVID-19 comenzó a realizarse de manera on line, aún así en esta oportunidad la final será presencial en la ciudad de Londres.

“Los estudiantes iniciaron con una diagnosis en la cual María Valentina salió excelente, un examen de inglés que les hace the Oxford Education. Todo es en inglés. La final será en Londres, y María Valentina está en semifinal (que es on line la próxima semana), eso nos llena de mucho orgullo”, indicó la directora.

Herrera destaca que María Valentina ha participado en esos eventos multiculturales, con actividades de distinta índole y evaluaciones muy arduas, en las que ha salido excelente, además de servir como modelo de trabajo para otras sesiones de aprendizaje del BEO World.

¿Qué es el BEO World?

BEO World es una empresa dedicada a crear experiencias educativas nuevas y únicas a través de inmersión multicultural y modelos de excelencia académica, creando así ventajas en el desarrollo personal y profesional de sus participantes, ayudándolos a brindar y contar con mejores oportunidades en este mundo competitivo.

Como una empresa educativa internacional, BEO World trabaja día a día en vías de un mundo que aspire a un futuro brillante lleno de oportunidades para todos, creando espacios donde diferentes culturas coexistan y donde el idioma no sea una barrera, formando lazos y experiencias que durarán toda la vida, este beneficio va mas allá del desarrollo académico.

BEO World posee una alianza con Oxford International Education Group, que les permite manejar logísticas de todo tipo y con el nivel más alto de calidad dentro del Reino Unido. “Nuestro interés por la educación y desarrollo humano de la juventud nos hacen una alianza ideal”, destaca su portal web.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Cortesía