Desde las 4 de la madrugada de este martes 1 de marzo, Mérida fue sacudida por ocho movimientos telúricos, según confirmó Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis.

Los epicentros de estos sismos se ubicaron entre los 13 y 28 kilómetros al norte de la ciudad de Mérida, y ocurrieron entre las 3:59am y las 6:14pm. Dos de los sismos, con magnitud sobre los 4 grados de la escala de Richter, que sirve como escala internacional de medición, según señala la página de Funvisis.

Los sismos ocurrieron el 1 de marzo:

• A las 3:59 am, a una profundidad de 5 km, con magnitud: 4.0, localizándose el epicentro a 28 Km al Norte de Mérida

• 4:17 am, a una profundidad de 5 km, con magnitud: 3.8, localizándose el epicentro a 24 Km al Norte de Mérida

• 8:43 am, a una profundidad de 1.8 km, con magnitud: 2.8, localizándose el epicentro a 13 km al Noreste de Mérida

• 1:28 pm, a una profundidad de 15 km, con magnitud: 4.5, localizándose el epicentro a 15 km al noreste de Mérida

• 6:14 pm, a una profundidad de 1.9 km, con magnitud: 3.6, localizándose el epicentro a 22 km al norte de Mérida.

Ocurridos este miércoles 2 de marzo:

• 7:39am, a una profundidad de 1.3 km, magnitud: 3.1, con epicentro a 22 km al Norte de Mérida

• 10:55 am, con profundidad de 5 km y magnitud: 3.0, con epicentro a 25 km al norte de Mérida 33 km al Norte de Mérida.

Ocurrido la madrugada del 3 de marzo:

• 12:19 am, Profundidad 5.0 km, Magnitud: 3.4, con epicentro a 22 km al Norte de Mérida

Otro sismo se habría generado el pasado 28 de febrero, a las 2:43am, con profundidad de 5km, magnitud 2.8, a 19 Km al noreste de Mérida.

Mérida, es considerada zona sísmica, afectado por la falla de Boconó, que atraviesa sus límites.

El mayor terremoto registrado en Venezuela, con magnitud 8 en la escala de Richter ocurrió el 26 de marzo de 1812, destruyendo las ciudades más importantes situadas a lo largo de la Zona de Fallas de Boconó, a lo largo de unos 600 km, desde Mérida hasta Caracas, dejando unas 26.000 personas fallecidas.

Sería 82 años más tarde, el 26 de abril de 1894, cuando ocurriera el último gran terremoto registrado en los Andes Venezolanos, con un epicentro localizado al suroeste de Mérida, dejando unas 350 personas fallecidas, destruyendo las poblaciones de Tovar, Santa Cruz de Mora, Mesa Bolívar, Chiguará y Mérida, alcanzando la zona entre Bailadores y Tabay, según información de los archivos de Funvisis.

