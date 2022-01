Luis «El Teacher» Cárdenas.- El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo de la ATP del tenis, será el primer cabeza de serie del Abierto de Australia, competencia que ha ganado en nueve ocasiones y que a pesar de no recibir todavía autorización para disputar esa cita, donde de momento sigue luchando una dura batalla para que le permitan participar en su competencia preferida de los Grand Slams del deporte blanco.

El serbio de 34 años de edad no la ha pasado bien desde su llegada a Melbourne, donde fue detenido por no contar con ninguna de las vacunas por el Covid 19 y presentar una excepción médica que no fue aceptada por las autoridades australianas. Tras varias disputas judiciales, luego de cancelarle su visa y amenazas de deportación, lo que ha llevado a la intervención del gobierno serbio para apoyar al jugador, las cosas se han cambiado y le devolvieron su vida, pero aún no está concreto su permiso para competir.

De llegar a hacerlo, el actual líder de la ATP tendrá una motivación extra para buscar su vigesimoprimer grand slam en su historia, lo que le permitiría romper el empate que tiene con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, este último quien sería su principal amenaza en la superficie dura del Melbourne Park, donde Djokovic ha ganado más que ninguno esta competición con nueve consagraciones, incluyendo la del 2021.

Cabezas de serie para el Open de Australia:

Hombres:

1. Novak Djokovic (Serbia)

2. Daniil Medvedev (Rusia)

3. Alexander Zverev (Alemania)

4. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

5. Andrey Rublev (Rusia)

6. Rafael Nadal (España)

7. Matteo Berrettini (Italia)

8. Casper Ruud (Noruega)

9. Felix Auger-Aliassime (Canadá)

10. Hubert Hurkacz (Polonia)

11. Jannik Sinner (Italia)

12. Cameron Norrie (Gran Bretaña)

13. Diego Schwartzman (Argentina)

14. Denis Shapovalov (Canadá)

15. Roberto Bautista (España)

16. Cristian Garin (Chile)

17. Gaël Monfils (Francia)

18. Aslan Karatsev (Rusia)

19. Pablo Carreño (España)

20. Taylor Fritz (Estados Unidos)

Mujeres:

1. Ashleigh Barty (Australia)

2. Aryna Sabalenka (Bulgaria)

3. Garbiñe Muguruza (España)

4. Barbora Krejcikova (República Checa)

5. Maria Sakkari (Grecia)

6. Anett Kontaveit (Estonia)

7. Iga Swiatek (Polonia)

8. Paula Badosa (España)

9. Ons Jabeur (Túnez)

10. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)

11. Sofia Kenin (Estados Unidos)

12. Elena Rybakina (Kazajistán)

13. Naomi Osaka (Japón)

14. Simona Halep (Rumania)

15. Elina Svitolina (Ucrania)

16. Angelique Kerber (Alemania)

17. Emma Raducanu (Gran Bretaña)

18. Coco Gauff (Estados Unidos)

19. Elise Mertens (Bélgica)

20. Petra Kvitova (República Checa)

