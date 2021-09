Niquitao sigue sumido en el abandono por parte de las autoridades gubernamentales. Así lo dice el luchador social Julio Romero, quien señala que para esa importante e histórica población no es posible que lleguen los recursos.

No obstante el cumulo de necesidades que confrontan, se aprestan a celebrar 30 años del segundo reencuentro de sus hij@s y amig@s que se conmemoran el venidero 21-D. Niquitao no se rinde y estaremos recordando que se cumplen 30 años de haberse realizado el segundo reencuentro de los hij@s y amig@s de la histórica, turística y hermosa población. Para esa oportunidad y en la medida de nuestras posibilidades, tenemos como meta recuperar la fachada de la iglesia y La Casa Cural, que están muy deterioradas, por lo que vamos a pintarla y tapar los huecos que tienen muchos años y cada vez se deteriora más el techo de nuestra antigua iglesia. Nuestro propósito es dejar este centro religioso bien aseado como una forma de entrega y respeto a Dios.

Esta es una tarea colectiva que debemos asumir tod@s l@s hij@s y amig@s de Niquitao que estén dentro o fuera del país y que nos aportarán su granito de arena para que el pueblo en convites y en apoyo colectivo, podamos realizar el mejoramiento de nuestro querido templo. Esa es una tarea que debemos tenerla lista Dios mediante para el mes de diciembre.

Promesas y engaños electorales

Por otro lado no podemos olvidar el cúmulo de problemas que estamos confrontando empezando por el arreglo de la carretera Boconó, Tostós, Niquitao, Las Mesitas y Tuñame. Todoesto se va en promesas y engaños electorales. Este problema vial cada día empeora más y la prueba está en todos los reclamos que al respecto hemos venido haciendo y no nos han tomado en cuenta, ahora como producto de la falta de mantenimiento ya ven lo que ocurrido con el deslave que recientemente ocurrió en Tirandá.

Ya no podemos decir que tenemos buena carretera lo que trae como consecuencias cantidades de problemas a los moradores de los pueblos del Sur, especialmente a los agricultores, porque a la hora de traerlos insumos o trasladar las cosechas, no se cuenta con unavialidadque así nos lo permita. Por otro lado también en Niquitao sus calles siguen en mal estado y en completa oscuridad al igual que la Plaza Bolívar abandonada a la buena de Dios. Un derrame de aguas negras desde hace años que luego de generar una grave contaminación, desemboca en la carretera principal sector Trujillito.

Una vulgar estafa

Como las tentaciones no faltan – Dijo Julio Romero – ahora nos corresponde hacer un llamado a nuestros agricultores, para que no caigan en el engaño de los ofrecimientos de una tal línea blanca no solicitada, ni de créditos agrícolas tampoco requeridos. Esto los decimos por las llamadas que están haciendo algunas personas y que simplemente pueden constituir una vulgar estafa. Les informamos para que tengan mucho cuidado amigas y amigos del campo.

Por: Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com