Gabriel Montenegro.

José Luis Nieto, aspirante a la Alcaldía de Valera por la organización política «Soluciones para Venezuela», ratificó lo expresado en la presentación reciente de su plan de gobierno, esto de llegar a ser electo como corregidor de este municipio.

Nieto estuvo presente en la zona donde está ubicado el tanque de almacenamiento del cerro «Siete Colinas», comprobando que al repararse el sistema de tubería interno y externo, aplicar el revestimiento plástico interior y activar el bombeo, se puede rescatar este recurso o estructura tan importante, la cual no solo llevaría el agua potable esa comunidad, sino a los vecinos y familias de Plata II, San Rafael, La Marchantica, San Isidro, Plata III y parte de la urbanización Morón.

«Esto lo he dicho no como una vaga promesa electorera, sino motivado por la necesidad que tienen vastos sectores y barriadas valeranas en terminar de una vez por todas con este drama y karma social que nos perjudica a todos por igual. Para ello me he asesorado con un grupo de expertos profesionales en materia hídrica, con quienes he determinado que atacando el problema con trabajos coordinados y estratégicos, lograremos solventar la distribución en un 70% de nuestra planificación urbana y zonas perimetrales»- subrayó.