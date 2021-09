Gabriel Montenegro.

Siempre polémico y atrevido en sus declaraciones, el aspirante a la Alcaldía de Valera por el partido «Soluciones para Venezuela», José Luis Nieto, aseveró delante de un numeroso grupo de parroquianos que «él tiene la fórmula para comenzar a solucionar de manera definitiva el problema de escasez de agua potable en todo el municipio».

Nieto ratificó lo dicho en fecha reciente, cuando expresó a través de los medios, que: «Más que política y proselitismo partidista en Valera el pueblo quiere soluciones».

«En el caso del drama del agua potable que sufrimos todos los valeranos y gran parte de los pobladores de Carvajal y Motatán, he analizado con un grupo de connotados expertos y conocedores en materia hídrica, llegando a la conclusión que en menos de quince días, si atacamos directamente el núcleo de la problemática, que no es otro que la distribución y tratamiento del vital líquido, estaríamos encaminados a abastecer las zonas más afectadas y paulatinamente recuperar la normalidad del servicio con trabajos rápidos de despeje de tuberías y modernización de toda la red de distribución tanto en el casco central como la periferia».

¿Cuál sería para usted la panacea?

-Voy a reservarme por ahora las recomendaciones, porque veo que los actuales ocupantes de la Alcaldía de Valera no tienen voluntad ni política y menos financiera para trabajar por solventar este gravísimo problema no solo de salubridad, sino de la vida misma.

Añadió Nieto que no está especulando ni haciendo promesas incumplibles para tan solo ganar simpatías o hacer proselitismo barato, sino como valerano preocupado que también sufre y vive de esta escasez, se ha dado a la tarea de buscar a los mejores expertos en materia de agua y por eso es que recorre todas las barriadas y sectores, no solo a llevar su mensaje de esperanza, sino a palpar de la propia voz del pueblo el impacto

negativo de la crisis por falta no solo de agua, gas y gasolina, sino de la terrible merma en el poder adquisitivo de un pueblo humilde que de lado se mueren de hambre, mientras sus gobernantes se pasean en tremendos vehículos haciendo campañas engañosas y de burla a la gente humilde. Eso el colectivo valerano no se lo va a calar más»-sentenció Nieto.