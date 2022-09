Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

En el municipio Juan Vicente Campo Elías, jurisdicción del estado Trujillo y donde por la misma lejanía colindante con el estado Portuguesa, debe privar el trabajo conjunto de las autoridades regionales y municipales, pero cada cabeza es un mundo. Así lo dice y de buenas maneras, la alcaldesa Prof. Dilcia Rojas, quien haciendo valer la autonomía que como primera autoridad civil del municipio le corresponde y que debe hacer valer, por ser una responsabilidad que asumió bajo juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela (Crbv); Ley Orgánica del Poder Público Municipal y demás leyes de la república.

Ahora mismo se está dando un caso que deja mucho que desear ya que recientemente y luego de varios meses trabajando en franca armonía con el sector salud, especialmente los centros de salud y donde las desavenencias partidistas, han sido obviadas por el bien de la comunidad, que en resumidas cuentas es el factor beneficiado. Para ello es necesario trabajar conjuntamente porque la salud no tiene color político. Esto último es más notorio cuando aún no hemos salido del Covid 19 y las previsiones para estos y otros padecimientos, deben seguir siendo objeto de campañas que se mantengan el tiempo necesario. Esto ahora se imposibilita, al negársele acceso a los centros de salud a la alcaldesa y mediante circular que hicieron llegar a los coordinadores de ambulatorios, sub dirección administrativa y que firma la Dra. Rona Rossi Montilla, Directora del Asic Campo Elías, organismo dependiente de Fundasalud y desde donde presuntamente giraron instrucciones, que seguidamente y mediante comunicado rechaza la alcaldesa Campoeliense.

Comunicado de alcaldesa

Yo Dilcia Coromoto Rojas de Oviedo, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad 3.530.355, actuando en mi condición de alcaldesa del municipio Juan Vicente Campo Elías, según se evidencia en credencial emanada de la Junta Electoral Municipal de fecha 23 de noviembre del 2021 y acuerdo número 0242021 del Concejo Municipal del municipio Juan Vicente Campo Elías, publicado en la Gaceta Oficial del Municipio Juan Vicente Campo Elías, número 028 del 2021 con fecha 25 de noviembre del 2021. Amparada en lo establecido en los artículos: 174 y 178 numeral 5 de la Crbv, que disponen que me corresponde el gobierno y la administración del municipio que represento como primera autoridad civil y que me atribuye la responsabilidad de salubridad y atención ´primaria en salud, en concordancia con el Art. 56 numerales 1 y 2 literal “e” de La Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En tal sentido, rechazo en toda su extensión la circular emanada de la Dirección del Asic Juan Vicente Campo Elías de fecha 1-09-2022, ya que es mi obligación proteger y velar por todo en cuanto a salud compete de esta jurisdicción municipal. Esto lo he venido haciendo desinteresadamente durante toda mi gestión como alcaldesa sin menoscabo de las competencias nacionales o estadales.

Contradicción legal

La alcaldesa Dilcia Rojas, manifestó que sigue sin entender el real motivo o verdaderas causas de la circular enviada desde la Dirección del Asic Juan Vicente Campo Elías a los coordinadores de ambulatorios y sub dirección administrativa. Ello genera una contradicción legal al pretender desconocérsele las atribuciones que en el sector salud también son de su competencia como primera autoridad Civil del Municipio Juan Vicente Campo Elías “Errar es de humanos y rectificar de sabios, por lo que yo espero que prevalezca la sindéresis”.

