Eduardo Viloria/DLA.- Ninguna actividad hubo ayer en la plaza Bolívar de Betijoque, donde se guarda memoria al Libertador, con motivo del día de la juventud, recordatorio de la fecha olvidada por la Alcaldía y concejales, cuando los jóvenes seminaristas de la Victoria acompañaron a José Félix Ribas, con el propósito definido de defender la patria, amenazada por las huestes de José Tomás Boves, lo cual inmortalizo a la juventud del país, que celebra hoy su día en medio de grandes dificultades, donde la diáspora, el empleo y la escasez los alimentos, castigan las familias del país, en cualquier región que se encuentra.

Muchos coinciden, sobre los sufrimientos de la población en general y especialmente de la juventud, entre estos numerosos jóvenes que ayer estaban en la plaza Bolívar de Betijoque, los cuales no tiene ni donde estudiar, soportando la diversidad de necesidades que se viven en el país.

Muchos de esos jóvenes y otros no tan jóvenes, entre estos Adriano Valero, educador jubilado coinciden en señalar que no es joven por tener pocos años, sino sentirse joven y actuar como joven, no importando la edad que se tenga, 20, 30, 40, 50 60, 70 y hasta 80 años. Se es joven según el pensamiento que se tenga, dijo Adriano Valero.