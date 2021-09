Eduardo Viloria. Diego Bustillos, el grupo escolar emblemático del municipio Rafael Rangel ubicado en la avenida uno de Betijoque, además de estar en deplorables condiciones por falta de atención en cuanto pintura y aseo en general, carece hasta de agua, según lo dijeron ayer varios padres y representantes que residen frente a esta institución, donde han cursado estudios generaciones de betijoqueños, desde que ésta, existe.

En la actualidad, la edificación sirve de sede, como siempre lo ha sido de la Junta electoral del Consejo Nacional Electoral del municipio, presidida por Robert Ruiz, a los cuales les hace falta también lavarse las manos de vez en cuando, sin embargo en la institución no se consigue ni una gota de agua, pues al parecer la Escuela tiene un tanque subterráneo que se filtra, por lo tanto no puede acumular agua, añadiendo a esto la escasez del preciado liquido en la población, problema de vieja data que afecta no solo la avenida donde está situada la Escuela, sino al poblado en general, donde se debe poseer en las residencias, tanques de gran capacidad, pues el agua llega cada 8 o 10 días a las viviendas de la población capital del municipio.

Dicen los declarantes, que llama la atención de las autoridades educativas del municipio y del estado, que se pretenda llamar a clases con las condiciones en que se encuentran las instituciones escolares, pues si observa al lado norte de la Diego Bustillos, vera el preescolar del municipio completamente enmontado, en un terreno ubicado al lado hubo una limpieza parcial de maleza, no habiendo sido recogida los desechos que dejo la limpieza, igual sucede en la Escuela Especial José Gregorio Hernández, en completo abandono, de esto tal vez no estén enteradas o no se han querido enterar, las autoridades educativas del municipio y del estado, dijeron los vecinos que hablaron con el periodista.