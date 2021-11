Nueva York, 6 nov (EFE).- Netflix celebra este sábado el Día de «Stranger Things», coincidiendo con el aniversario de la misteriosa desaparición que da inicio a esta serie ambientada en los años ochenta, que pronto volverá con una cuarta temporada sobre la que hoy ofreció nuevas pistas.

La plataforma publicó un «tráiler» titulado «Bienvenidos a California» en el que Eleven (Bobbie Millie Brown) narra la carta que le está enviando a su novio Mike (Finn Wolfhard), en la que anticipa que van a pasar «las mejores vacaciones de primavera» y permite asomarse a su vida adolescente.

«Querido Mike: hoy es el día 185. Creo que finalmente me he adaptado. Ahora incluso me gusta la escuela. He hecho muchos amigos. Aun así, estoy lista para las vacaciones de primavera. Sobre todo, porque puedo verte», dice la joven mientras se muestran unas imágenes que contrastan con su relato.

En lugar de «adaptarse», como asegura con voz en «off», parece que la protagonista es objeto de «bullying» además volverá a enfrentarse a momentos de caos, según se aprecia en las escenas de una pista de patinaje, una explosión y una persecución de las autoridades.

Aunque dura poco más de un minuto, es uno de los avances más reveladores de esta exitosa serie de Netflix, cuya siguiente temporada se estrenará en 2022, casi tres años después de la última, porque su rodaje tuvo que ser interrumpido el año pasado debido a la llegada de la pandemia.

Tras la sorpresa de que Hopper (David Harbour) está vivo, adelantada ya en el primer «teaser», los espectadores ahora han podido averiguar que Eleven y la familia Byers se han mudado a California, lejos de la localidad ficticia de Hawkins (Indiana) donde originalmente transcurre la acción.

La tercera temporada de esta ficción que mezcla la nostalgia ochentera con unas aventuras entre cómicas y terroríficas batió el récord de audiencia de un estreno en la plataforma digital al ser vista por 40,7 millones de cuentas en los primeros días.

A lo largo del día, Netflix estará alimentando la expectación de los seguidores publicando recuerdos y más pistas sobre la serie en sus redes sociales, además de organizando eventos por todo el mundo, con artículos de edición especial que van desde ropa hasta muñecas o cómics.