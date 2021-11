El Concejal Néstor Rives afirma que el municipio Escuque atraviesa una delicada situación en materia de recolección de desechos sólidos. “Nuestras vías principales están abarrotadas de basura, en la vía principal Escuque-Valera hay varios espacios que están siendo destinados como botaderos de basura, al igual que la carretera a la parroquia Santa Rita”.

Rives señala que es necesario la declaratoria de Emergencia Sanitaria para que la municipalidad pueda hacerse de recursos extraordinarios y destinarlos a la compra de nuevos camiones compactadores.

“También es de suma importancia la ejecutoria de un plan de saneamiento ambiental que contemple la educación y concientización de los ciudadanos. Luego de esto se debe sincerar las tasas y aranceles para el cobro del servicio. Primero hay que resolver el problema no podemos esperar más tiempo, hay vecinos que tienen meses guardando la basura en sus hogares. Mi compromiso como nuevo edil es no solo legislar en esa materia, si no velar por la adecuada prestación del servicio”, dijo el concejal escuqueño.