El mejor gobierno es el que menos gobierna, porque los ciudadanos se gobiernan a si mismos en fraternal y sana convivencia» -Esencia de gran ancestral sabio chino Lao Tse.

A la luz de los actuales trepidantes nuevos desarrollos de la ruinosa internacional guerra en Ucrania, y la ida del actual Papa al 7to. Encuentro Internacional en Kazakstán de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales por la Paz, cabe reflexionar, una vez más, sobre este MUY clave tema…

En torno a los siguientes puntos:

1) Todas las grandes civilizaciones o culturas del mundo han tenido como base el moverse dentro de una voluntariamente compartida «Ética de Valores por La Vida» !

….Y la cual, a su vez, se ha basado mayormente en «respectivas genuinas ancestrales grandes espiritualidades o religiones» !…Y subrayamos lo antes puesto de «genuino ancestral», porque es verdad que también ha habido una cierta degeneración en la forma de practicar las religiones hoy !…Lo cual, ante el ruinoso estado del mundo actual, clama por una vuelta a esas más sencillas y esenciales fuentes primigenias originales !!… Descuidadas en torno a tal urgentemente requerida «nueva espiritualidad mundial de Unidad en la diversidad» –querida por el común universal «Dios Creador» -llámesele como se le llame en cada genuina cultura….Y en base a la ancestralmente probada «regla de oro de todo diálogo/cooperación entre las diversas genuinas formas de expresión religiosa»…

…Ergo:: «No hacer a los demás lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran !»….O, para ponerlo en términos más positivos, según el primer mandamiento cristiano: «Amar al prójimo como a nosotros mismos -según el plan de nuestro común Creador»…. en Su «Plan del Orden Natural…Y de Quien Todos (!) somos sus «hijos criaturas» y por tanto «hermanos» ! -que, por ello, nos debemos Solidaridad y Fraternidad !!….Dentro de la primeramente mencionada sabia máxima de «Unidad en la diversidad» !

2) Luego, más que focalizarnos en la búsqueda de «una nueva gobernanza mundial», el foco debería estar en «una nueva unidad voluntaria en los corazones o conciencias de todos«!! -según el tal ideal Orden Natural del común Creador -que ya late dentro de nuestros propios chips ! -como hechura que somos del Mismo ! Y subrayando aquí también lo de idealmente en definitiva «voluntaria» ! -mas que lo de imposiciónes compulsivas !. Y todo lo anterior, a lograrse a través del propiciamiento de una Nueva Civilización Global de Unidad en la diversidad» -para los actuales apremiantes tiempos!! Siempre con la base clave de «la espontánea común Etica por la Vida» -que nos han siempre dado «los códigos de convivencia de todas las genuinas grandes espiritualidades o religiones del mundo» !! Cobra así, pues cabal sentido la famosa postrera frase de Simón Bolívar:

«¡No son las leyes sino los ciudadanos virtuosos los que hacen las repúblicas”! Así como la similar de Lao Tse: «El mejor gobierno al final es «ningún gobierno» porque los ciudadanos se autogobiernan»… ¡Los buenos gobiernos o las buenas gobernanzas , en resumen, fluyen de una buena civilización compartida -y no al revés !

3) Por eso hemos pedido «el relanzamiento de un nuevo diálogo y cooperación de las grandes civilizaciones para encontrarnos todos en una «nueva» «civilización global compartida de Unidad en la diversidad» ! -¡Capaz de salvar a la Humanidad y al Planeta! -Los dos últimos, a su vez, vistos como «un mismo y único compuesto» -como lo veían las ancestrales espiritualidades nativas primigenias: no había «fronteras tiránicas antropocéntricas» entre el hombre y el entorno natural porque eran «una unidad inherente» (¡de hecho, la «ecología» mundial ni siquiera existía en tales culturas o civilizaciones primigenias!)

4) Y a partir de la anterior premisa fundamental (de «una nueva Civilización global compartida de Unidad en la diversidad» centrada en «las dos principales necesidades del momento»: ¡La salud (física, mental y espiritual -en los ámbitos personal y social-holístico) y el Entorno Natural u Orden -y los dos últimos, de nuevo, al final vistos como Uno y Mismo, todo lo demás -incluyendo el tipo ideal de gobernanza- debería fluir de ello !…

Incluyendo la elección de algunos términos que en realidad «no vuelan» porque han sido «¡mal construidos intelectualmente o abstracciones desprovistas de Realidad!…Como por ejemplo: insistir en «meras geografías geopolíticas» cuando el término real debería ser «Bio-Regiones» (como el «Cinturón Tropical» -que atraviesa todo el planeta- o las conciencias nativas de «Aby Ayala» sobre nuestro propio «Continente Americano» -que los «conquistadores europeos» encontraron ya muy desenvuelto al llegar)… O insistir en la «igualdad» (que en realidad -y felizmente- no existe en la Naturaleza) cuando el término debería ser en verdad algo así como «Equidad» o «Justicia -para todos-«…O ¡»derechos» -cuando el énfasis principal debería estar en los «Deberes» ! (como todos los principales códigos éticos/espirituales implican: los «derechos» fluyen del cumplimiento de los «Deberes» -¡y no al revés!… O «Izquierda vs. Derecha»….»capitalismo vs. socialismo»…y tantos otros «ismos» perdidos que no han visto que el principal problema real ha sido «el paradigma común compartido reduccionista, depredador, violento y anti-vida de la codicia y el control monopolizador que ha tiranizado el mundo durante mucho tiempo» ! Un paradigma que, por lo tanto, necesita ser reemplazado urgentemente por un nuevo paradigma de calidad contraria !

Así que queremos hacer también particularmente nuestras, palabras como las expresadas por el Papa a su arribo al mencionado encuentro internacional en Kazakstán: “Se necesitan líderes que, a nivel internacional, permitan a los pueblos entenderse y dialogar, y generen un nuevo “espíritu de Helsinki”, la voluntad de reforzar el multilateralismo, de construir un mundo más estable y pacífico pensando en las nuevas generaciones. Y para hacer esto es necesario la comprensión, la paciencia y el diálogo con todos… Repito, con todos...Pensando precisamente en el compromiso global por la paz, expreso mi gran estima por la renuncia a los armamentos nucleares que este país ha emprendido con decisión; así como por el desarrollo de políticas energéticas y ambientales centradas en la descarbonización y la inversión en fuentes renovables, que la Exposición internacional de cinco años atrás puso de relieve”.

En conclusión: El «gran barco» en el que todos hemos estado navegando se hunde inexorablemente. Después de haber sido golpeado por el letal iceberg gigante, y, por lo tanto, no tiene sentido seguir luchando por los espacios en él, sino más bien transferir a todos los sobrevivientes a un nuevo buque que debe ser puesto en marcha por todos !! Y decimos «todos» porque queremos decir «todos». Ya que, más que permanecer atados a las viejas categorías artificiales y alienantes de «Príncipe- o Mercader o Ciudadano» -como si estuvieran separadas, …hoy tenemos que tender la mano, en efecto, a todos los concientizados y de buena voluntad, a pesar de todo, para encontrarnos, todos , en Un Nuevo Respeto, holístico, cuidadoso y sagrado por la Vida ¡ En la Unidad en la diversidad !

…¡Cumpliendo, por fin, el esperanzador Lema Clave Hopi de volver a « Ser los que hemos estado esperando»!

.