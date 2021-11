Carlos Andrés González (ex candidato de la MUD a la Gobernación de Trujillo), en compañía de Yoni Toro y Joaquín Aguilar (del llamado G4), ofrecieron sus impresiones sobre lo ocurrido el pasado 21 de noviembre. Entre las reflexiones que destacan, está que aún habiéndose “peleado con la dirigencia nacional”, hubo equivocaciones en la escogencia de algunas candidaturas.

González recalcó que a pesar de los resultados, la MUD es la “vanguardia opositora” en el estado. “La MUD es la plataforma unitaria, el instrumento para el gran cambio político que ha quedado truncado, pero que seguiremos luchando (…) Tenemos más de 100 concejales electos, diputados al Clet, alcaldes (…) Ganó el continuismo, queda postergado el cambio en Trujillo. El que sale y el que entra son lo mismo, pero los trujillanos seguiremos buscando ese cambio porque somos la primera fuerza política en Trujillo y Venezuela. Reflejamos a la verdadera oposición”.

Reconocer liderazgos locales

En sus declaraciones, Yoni Toro dijo que los liderazgos “deben estar consustanciados con sus lugares de origen”, como Boconó y Carache, donde debieron ser considerados para otorgar candidaturas más acordes.

Aprovechó la oportunidad de brindar su respaldo a CAG como “el verdadero secretario” de AD en Trujillo. “Pedro Araujo es un bandido y delincuente. Le pagan para hacer el mandado, para hacer esa vaina de invadir la casa de AD”.

Toro instó a los alcaldes opositores electos a seguir siendo líderes y no “fichas” de José Hernández (JH) y Conrado Pérez Linares.

Reto del reencuentro

Joaquín Aguilar fue enfático al señalar que “mucha gente” hace análisis de la elección del 21N “como si Venezuela estuviera en democracia”. “El 50% de los votos de Conrado Pérez Linares fue por una tarjeta llamada ‘Unidad’ que no era la de la MUD, una tarjeta que usó el régimen para confundir”.

Aguilar criticó que haya dirigentes de la sociedad civil diciendo que en la MUD “patiaron” a líderes locales naturales con mejores perfiles para ganar espacios de poder. “Hasta el último momento hablamos con esos líderes pero allá les habían dado el dinero necesario para hacer una campaña. Los de la MUD no recibieron dinero de nadie y salieron a hacer su campaña con dignidad (…) quienes salieron a dividir capaz y recibieron dinero sin saberlo. Celebro que a pesar de ello, haya 8 alcaldes que no son del régimen. Esos votos no son de JH ni de CPL, sino de la democracia (…) Nos queda el reto del reencuentro”.

________________________________________

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Alexander Viloria