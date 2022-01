Wendy Molero/DLA.- Con amplitud y en clara demostración de lo que debe ser la democracia, todos los militantes del partido Acción Democrática (AD) en Mérida que no tengan problemas a lo interno de la organización, según lo estipulado en los estatutos, podrán aspirar a cargos en la dirigencia de esta organización política en las elecciones internas próximas a realizarse.

Así lo hizo saber el secretario general seccional en el estado, Manuel Mora Izarra, quien habló para Diario de Los Andes sobre el trabajo que vienen haciendo en cuanto a la reestructuración de todos los cuadros del partido y anunció la participación de las actuales autoridades regionales en el Comité Directivo Nacional (CDN) que se realizará el próximo 7 de febrero de cara al proceso electoral de la tolda blanca.

Explicó que desde hace más de seis meses vienen trabajando en la actualización de la militancia y la inscripción de nuevos militantes.

“Acción Democrática tiene las puertas abiertas para quienes deseen ingresar, pero los que sí tienen que hacerlo con mucha prudencia y esperar su turno son los que fueron candidatos y votaron por otros partidos, los que promovieron la abstención, los que promovieron la división para las elecciones del 21 de noviembre, esos no pueden venir a las filas de Acción Democrática, por ahora, a tratar de conquistar puestos de dirección, para ellos está vetado esto”, sentenció Mora Izarra.

En el CDN que se realizará en la ciudad de Caracas, se aprobará la reforma estatutaria que contempla el incremento en el número de secretarios políticos, algunas secretarías, entre otras modificaciones, además de la conformación de la Comisión Electoral Interna Nacional (CEIN) y la Comisión Electoral Interna Seccional (CEIS). De igual manera se conocerá el reglamento para las elecciones internas, la cual aún no tiene fecha definida.

En torno a la renovación de las autoridades del partido blanco, Mora Izarra dijo que están acelerando el proceso de inscripción y continúan recorriendo el estado, contactando a los dirigentes. “Somos el primer partido de oposición y en consecuencia tenemos que fortalecer las estructuras del partido, que es a lo que estamos abocados”.

Unidad afectiva

Mora Izarra fue tajante al decir que “quienes están vetados, los que fueron candidatos en otros partidos, quienes nos llamaron alacranes y siguen haciéndolo todavía, no tienen cabida en AD”.

Ante ese pronunciamiento, fue consultado sobre la consolidación de la unidad de la que tanto hablan los dirigentes políticos en los últimos tiempos para lograr cambios políticos, principalmente, en el país.

¿Cuándo me dice que estas personas no pueden participar dentro del partido de acuerdo a los estatutos, como queda el tema de la unidad en esa búsqueda del cambio para los venezolanos que quieren salir del gobierno de Nicolás Maduro?

A ello respondió: la unidad es afectiva y la unidad es para los que estamos en buena fe en esta organización. Hay gente que no está de buena fe. Los que promovieron la abstención y le entregaron la Asamblea Nacional a Maduro no estaban de buena fe en la organización, los que lanzaron candidatos y dividieron para que perdiera el candidato a alcalde de AD aquí en la ciudad, no actuaron de buena fe.

Al gobernador que salió derrotado se le ofreció la primera opción y se quiso apoyar, pero no aceptó el apoyo de la Alianza Democrática, es gente que no estaba de buena fe en AD. En esto debemos estar quienes realmente queremos este país y queremos esta organización política que tiene la más hermosa historia de todos los partidos políticos que existen en Venezuela.