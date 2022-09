Zulma López / DLA.- El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, pidió este jueves a los medios de comunicación nacionales e internacionales, que no se siga especulando con el caso de las 16 personas desaparecidas en el municipio Jaúregui del estado Táchira.

El máximo representante de la iglesia católica en Táchira, prefirió no opinar sobre lo que está sucediendo porque aseguró que desconoce la realidad de este hecho; pero le pidió mayor prudencia a los medios y principalmente a un medio de Estados Unidos que hace un par de días informó que el caso estaba vinculado con supuestos extraterrestres.

«Una persona inteligente no hace esa pregunta, primero porque los extraterrestres no existen, y creo que hay que esperar a que las autoridades correspondientes, que están haciendo las investigaciones, nos digan qué es lo que ha sucedido porque lo demás es pura especulación y yo sobre especulación no voy a decir nada», manifestó.

Para el Obispo, decir que el caso está relacionado con fanatismo religioso, o que una persona manipula o que ha fundado una secta, es especulación.

Dijo que ya basta de que a través de los medios de comunicación social, no se informe, sino que se desinforme; e hizo un llamado a la gente para no caer en rumores, chismes o invenciones, sino a hacer caso de las cosas más importantes y de las indicaciones que están dando las autoridades.

Contó que está en permanente comunicación con los párrocos de La Grita, quienes le aseguran que solo saben lo que se publica en la prensa.

Manifestó que hay preocupación por el hecho , pero cree que no hay que escandalizarse, ni angustiarse, sino más bien poner todo en manos de Dios.

«He leído una serie de cosa que rayan con la estulticia, que si es fanatismo, ¿cómo saben ustedes que es fanatismo?, que si es una secta, ¿y como saben?, y, si las autoridades tienen diversas hipótesis, eso me parece bien porque ellos están trabajando en eso, pero fíjese que las autoridades no han dado ninguna noticia porque no la tienen, cuando la consigan ya veremos qué dicen», precisó.

Relató que desde hace varias semanas han empezado a llegar comentarios a los sacerdotes con quienes está en plena conversación, ellos incluso han tenido conversación con las autoridades que están investigando y lo que existen son puros rumores. «Si algunos dicen que hay posibles apariciones de la virgen, pues que muestre sus testimonios, si algunos dicen que es fanatismo religioso que traigan sus testimonios y se los presenten a las autoridades civiles y también a las eclesiásticas , pero ya basta con los rumores», enfatizó.

Agregó que en efecto están preocupados porque hay un grupo de personas desaparecidas, aparentemente por un móvil religioso , pero hasta que no se determine, no se puede afirmar.

Aclaró que nunca la renovación carismática, ni la iglesia católica han promovido ese tipo de cosas y cuando promueven retiros y renovaciones son públicas.

Contó que desde la Conferencia Episcopal le preguntaron sobre el caso, y lo único que pudo decir es que hay una serie de rumores y de situaciones, pero desconoce qué está sucediendo. Manifestó que si después de que aparezcan, tiene que hacer un pronunciamiento, lo hará, pero por los momentos, prefiere no hacer ningún tipo de especulaciones.

