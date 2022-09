El jueves 22 de septiembre de 2022 en horas de la mañana, en el auditorio de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) tuvo lugar el acto académico con motivo del conferimiento de la máxima distinción honorífica que puede otorgar una Universidad “Doctor honoris causa” a Mons. Mario Moronta Obispo de San Cristóbal, en el marco del sexagésimo aniversario de esta institución educativa y del centenario de la Diócesis de San Cristóbal.

En el acto estuvieron presentes el gobernador del Estado Táchira, Freddy Bernal, un considerable número de sacerdotes del presbiterio Diocesano, miembros administrativos y profesorado de la UCAT, así como rectores y directores de entidades educativas de la región.

La Laudatio, fue pronunciada por el Doctor Héctor Jaime Martínez, quien destacó en sus palabras los esfuerzos que ha realizado el Obispo por la educación católica y la promoción de los valores evangélicos, de manera especial por la UCAT “ Para Mons. Moronta una Universidad Católica debe estar asentada en Jesucristo, Señor de la historia, y es Católica en la medida en que participa en la tarea de anunciar la buena nueva, a tr4avés de sus esfuerzos se logró que la Santa Sede decretara por medio de la Congregación para la Educación Católica el 16 de Abril del 2002 la erección canónica de la Universidad” recordó Martínez.

Seguidamente autoridades rectorales impusieron el vestuario académico doctoral a Mons. Mario, que consiste en toga color negro con franjas rojas, medalla, birrete con borla roja, y el título con la descripción de “Doctor honoris causa en Derecho” acreditado por la Universidad Católica del Táchira .

Las Palabras del Doctor honoris causan en Derecho

En sus palabras el nuevo Doctor de la UCAT, agradeció la distinción de este doctorado y expresó su profundo amor por esta institución “Agradezco de todo corazón esta honorificencia. Sin méritos de mi parte, la acepto con sencillez y gratitud. Desde los primeros días de mi ministerio episcopal en esta Diócesis de San Cristóbal, no sólo traté de vincularme en lo que respecta a mi condición de Canciller a esta nuestra UCAT, sino que la he convertido en uno de mis amores en esta Iglesia local y en este Táchira querido.

He compartido temores y esperanzas, hemos invitado a mirar más allá del horizonte, y aunque he padecido incomprensiones, y hasta acusaciones calumniosas, la he sentido como parte irrenunciable de mi ministerio episcopal. A lo largo de estos últimos años, con el concurso de las autoridades y claustro profesoral, de los empleados y numerosos alumnos, hemos conseguido muchos logros, que, personalmente sintetizo en dos: la edificación de la primera parte del nuevo parque universitario y el reconocimiento como UNIVERSIDAD CATOLICA por parte del Dicasterio para la Educación Católica”

Que se puedan dar pasos para tener una facultad o Escuela de Derecho Canónico

Asimismo Mons. Moronta compartió uno de sus sueños

“Hablando de sueños, ya para concluir, permítanme darles a conocer otro sueño: ¿por qué no soñar que, en el tiempo del corto plazo, podamos dar los pasos para llegar a tener una facultad o una escuela de Derecho Canónico en nuestra Universidad? Sólo nos resultará difícil e imposible hacer realidad ese sueño, si nos encerramos en el “indietrismo”, antes indicado y que menciona el Papa Francisco al referirse a quienes prefieren estancarse en “el siempre se ha hecho así” o en la mediocridad de quienes prefieren traducir el “no se quiere” por “no se puede”… o sencillamente, porque no se asumen los riesgos de una Iglesia que camina hacia la plenitud en todos los sentidos. “ expresó el Obispo.

Al final del acto académico el rector de la Universidad Pbro. Yonekura Shimizu expresó “Hoy en la persona de Mons. Mario Moronta, la UCAT quiere honrarle a él y a todos aquellos que han hecho posible esta historia sexagenaria. Su corazón de Padre y Pastor, estamos seguros, abraza y acoge la memoria de aquellos que ayer y hoy, son parte de nuestra comunidad Universitaria in aeternum”.

(PrensaDiocesisSC)