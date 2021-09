Por Ariadna García /Crónica Uno

La diputada Sandra Flores (2016-2021) interpeló a Carmen Elisa Hernández sobre la contratación del abogado Abelardo De La Espriella, quien asistió a Alex Saab durante seis años. La expresidenta de Monómeros argumentó que no promovió a De La Espriella y que este fue contratado por el gerente general de ese momento, Gustavo Sol. Sin embargo, Hernández dijo que toda la junta directiva estuvo de acuerdo con su contratación.



Caracas. El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene en nómina e incumplimiento de algunos protocolos de transparencia, entre otras situaciones.

La crisis por la que atraviesa la compañía genera debates dentro de la Asamblea Nacional (AN 2016-2021) por parte de diputados que exigen más transparencia sobre el manejo que se le ha dado al activo venezolano en Colombia, el cual produce fertilizantes para rubros como café y papa y maneja un 40 % del mercado en ese país. La expresidenta de la junta directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, renunció a su cargo en una carta con fecha del 12 de septiembre, al estar en desacuerdo con la respuesta que la junta directiva dio a SuperSociedades.

Hernández aseguró, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021 celebrada el 20 de septiembre, que no fue consultada para el comunicado que emitió Monómeros a la Superintendencia. A juicio de la ingeniera, la posición que asumió la compañía fue retadora y puso en entredicho las razones que llevaron a SuperSociedades a adoptar la medida de control.

“Manifesté mi desacuerdo, no hubo un debate, no hubo la discusión de su contenido, esto generó incomodidades y se interpretó como una confrontación de Monómeros hacia un ente colombiano. Me pareció un desatino luego del apoyo que hemos recibido del presidente Duque y de las instituciones colombianas. Además, el comunicado tampoco fue consultado con el gobierno interino”, dijo Hernández. La expresidenta no descartaba que Monómeros pudiera apelar la decisión, pero no del modo en que se manejó la respuesta.

El 7 de septiembre Monómeros divulgó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que informaba que estaba en desacuerdo con la medida de SuperSociedades. “La Superintendencia parece haber basado su decisión en información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actuales realidades económicas del país. Por este motivo, Monómeros Colombo Venezolanos S. A. presentará los recursos de ley, con el fin de solicitarle a Superintendencia de Sociedades que revoque su decisión”, se lee en el documento.

Pero la información contenida en la resolución 2021-01-515418 reveló que a mediados de este año la situación económica de la compañía era crítica. La institución advirtió que Monómeros no tendría liquidez para seguir desarrollando su operación normal a partir del 16 de agosto y que podría incumplir con los pagos de sus obligaciones.

La diputada Sandra Flores (2016-2021) interpeló a Hernández por la contratación del abogado Abelardo De La Espriella, quien asistió a Alex Saab durante seis años, este último está encarcelado en Cabo Verde desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos que lo acusa de liderar una red de corrupción entre Venezuela, México y Colombia. El gobierno de Maduro ha dicho que Saab es un asesor clave en sus operaciones y hasta pidió que fuera incluido en la mesa de negociación que se lleva a cabo en México entre el chavismo y la oposición.

“Yo no promoví a Abelardo De La Espriella, lo contrató el gerente general anterior Gustavo Sol, inicialmente Ramón Crespo había llevado a uno de los abogados de esta firma, para la salida de los contratos con Merco, luego formaliza este contrato Gustavo Sol. Mi actuación en ese momento fue manifestar mi preocupación por los antecedentes de este bufete de abogados; de hecho, hice una llamada al representante en Colombia de la OFAC, para confirmar que no tendríamos consecuencias con nuestra licencia, por contratar a estas personas. La junta directiva no tiene funciones de contratación de asesores, de abogados, todo esto es competencia de la gerencia general”, respondió Hernández.

Flores también interrogó a la expresidente por el cargo en la gerencia financiera que otorgaron a William Otero De La Espriella, primo hermano del abogado de Alex Saab.

Yo no incluyo a nadie, ni nombro a nadie, el nombramiento de William Otero De La Espriella se hizo por consenso en la junta directiva. Se buscaba una persona local y él venía de ser asesor económico de la Presidencia de Colombia, dados nuestros grandes problemas con la banca colombiana se tomó la decisión de nombrar a este ciudadano colombiano en la gerencia de finanzas, no es una decisión mía, fue una decisión que se hizo por consenso, estábamos los cinco de ese momento”, apuntó.

Desde 2017 la compañía ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento en Colombia debido a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Maduro. Las trabas para acceder a créditos no han sido solventadas, a pesar de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó una licencia en 2019 que le permite operar.

Carmen Elisa Hernández dijo que contratación de los servicios de De La Espriella Lawyers Enterprise, “la aprobó y la hizo directamente el ingeniero Gustavo Sol”: “Se llevó al seno de la junta directiva la inconveniencia y, dada mi investigación, se quedó de acuerdo, en consenso, que no había problema en que el abogado De La Espriella, no directamente él, sus abogados, nos representaran”.

Abelardo De La Espriella es fundador y director de De La Espriella Lawyers Enterprise, una firma de consultorías y servicios legales especializados, que lleva 15 años formada y cuenta con centros de operación en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Miami, según se puede leer en su página web.

En junio de 2020 De La Espriella dijo a El Tiempo que fue abogado de Alex Saab y lo representó en Colombia desde el año 2013: “Fui primero su asesor legal en temas reputacionales; luego, lo representé en sus procesos legales y lo hice hasta el año pasado, (julio) 2019. Una vez que Saab fue incluido en la lista OFAC, decidí no seguir representándolo y desde ese mismo día le notifiqué mi decisión y de mutuo acuerdo terminamos nuestra relación cliente/abogado”. De La Espriella también dijo que fue abogado de Juan José Rendón. Hasta mayo de 2020 J. J. Rendón fue estratega general del Comité presidencial de Juan Guaidó.

Los De La Espriella, según Carmen Elisa Hernández, fueron contratados por consenso. “Estábamos los cinco en ese momento, estuvo de acuerdo toda la junta directiva”, dijo y reiteró que “no influyó de ninguna manera para considerar a estas personas”. “El gerente general lleva la propuesta y la junta directiva la aprueba”, apuntó.

En una memoria y cuenta que rindió la junta el 29 de julio de 2020 señalaron que entre las irregularidades que encontraron era que 70 % de los contratos los manejaba un mismo grupo económico, sin haber concursado por licitaciones. Hernández evitó mencionar el nombre del grupo por investigaciones que había en curso. Sin embargo, indicó que hasta ese momento no habían encontrado algún documento que lo vinculara directamente al empresario colombiano Alex Saab. En la rendición de cuentas de 2020 no se mencionaron los servicios que contrataron con el bufete de De La Espriella, ni tampoco en la memoria y cuenta que presentó la junta ad hoc de Pequiven el 23 de julio de 2021.

Hernández aclaró que es competencia de la AN la designación, destitución o reemplazo de los gerentes generales. Así como las designaciones de la junta directiva. Los nombramientos también pasan por las manos de Juan Guaidó y la junta ad hoc de Pequiven.

La expresidente puntualizó que el giro comercial de la empresa es responsabilidad del gerente general y que la junta directiva recibía mensualmente el reporte financiero y el comercial, con los que daban sus recomendaciones y “hacían preguntas”. La ingeniera también indicó que la junta directiva tiene unas responsabilidades específicas y que el actual gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, además de ser el representante legal, es quien con su firma compromete a la empresa en contratos con terceros y tiene direccionamiento de la junta en los grandes temas.

Los diputados también preguntaron por Jorge Pacheco. Hernández respondió que fue un asesor que estuvo contratado desde que llegaron a Monómeros en abril de 2019.

“Estuvo contratado como asesor para hacer vinculaciones con los entes colombianos, dado que era una persona muy cercana al Gobierno colombiano y a los entes de ese país. No tengo ninguna relación con el señor Jorge Pacheco. Sobre cuánto se le pagaba a Jorge Pacheco, eso lo debe responder la gerencia general, que tenía su contrato”, añadió.

Entre las irregularidades detectadas por SuperSociedades está que la totalidad de las actas de la junta directiva de 2021 carecía de las firmas de quienes actuaron en cada una como presidente y secretario. Solo después de la inspección de ese organismo fue que Monómeros procedió a legalizar la totalidad de las actas. La empresa también ha incumplido algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft) y la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PEE).

El diputado Jorge Millán (2016-2021) indicó que han solicitado varias veces a la directiva de la AN tener una discusión sobre las denuncias formuladas contra Monómeros. “Hemos cuestionado la ausencia de estrategias para la protección de los activos, hay un exceso de procesos litigiosos donde desde nuestra perspectiva las cosas no se han hecho de forma correcta”, dijo.

Millán recordó que la AN aprobó un instrumento que creaba una comisión técnica para que el dinero del fondo de litigio fuese aprobado por esa comisión, pero eso nunca se ejecutó. Lo que vino luego fue que a finales de enero la AN tuviera que aprobar un reconocimiento de deuda: “Fue una aprobación especialísima, porque todos sabemos que debe haber presupuesto para que haya compromiso de los dineros públicos, es un tema delicado que sigue sin resolverse, al asumir estos activos tenemos una gran responsabilidad”.

Hernández negó tener alguna relación que se alejara de lo comercial con la empresa Nitron, que se declara como el mayor financiador de Monómeros (en un 70 %). Negó filtrar información de la empresa a algún ente colombiano o estar inscrita en algún partido político en Venezuela. La ingeniera también fue enfática al decir que ni la AN ni el G4 le pidieron la renuncia.

“Yo ya tenía varios días conversando con el presidente Guaidó, manifestando que mi cargo estaba a la orden y ratifico mi renuncia irrevocable ese domingo en la noche, lo que pasa en el G4 no lo conozco, el G4 toma decisiones políticas”, apuntó.

Quién es Carmen Elisa Hernández: Es una ingeniera mecánica, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Trabajó durante 14 años en el área de gas de Petróleos de Venezuela, entró en los despidos de 2002 ordenados por Hugo Chávez en respuesta al paro petrolero. A partir de entonces ha trabajado en el área de consultoría gerencial. Por siete años fue directora de la Alcaldía de Baruta (hasta 2014). Migró a Colombia en 2014, donde se dedicó a trabajar con una empresa de consultoría en la asesoría a empresas grandes en Colombia; posteriormente estuvo dos años y medio en la presidencia de la junta directiva de Monómeros. Fuente: Carmen Elisa Hernández, Linkedin.

