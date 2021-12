Luzfrandy Contreras/DLA.- Durante la mañana de este viernes las redes sociales en el estado Táchira se activaron después de que las estaciones de servicio a precio internacional, como La Colina, reflejaran a través de avisos que el valor del peso colombiano en relación al dólar sería recibido a 4.100 pesos colombianos, lo que indica un aumento en el precio del litro.

Con molestia ciudadanos afirmaron que desde un inicio la venta de combustible en la región andina ha sido restringida para el pago internacional, dificultando el abastecimiento para algunos tachirenses que no cuentan con un sustento apropiado para cumplir con el despacho.

Anteriormente un ciudadano tendría que cancelar por 40 litros de combustible lo equivalente a USD20$ estipulado en 74mil pesos colombianos, con este aumento tendría que cancelar los mismos USD20$, pero el monto en pesos es de 82mil pesos. Según información recopilada en la zona fronteriza con el Departamento Norte de Santander en Colombia, esta moneda aún se cotiza en 3.700 pesos por dólar, y no ha sufrido ningún aumento como lo reflejan en las estaciones de servicio.

«Esto es increíble, esto no tiene razón de ser, uno está esperando de que más bien tengamos gasolina subsidiada, debemos pagar con lo que ganamos, no sabemos que hará el gobernador, debería cumplir todo lo que prometió, ya va a empezar con esto a aumentar todo, con esto va a subir la comida el transporte, todos estamos en una indefensión, en un sistema que no está funcionando, no hay razón de ser», indicó German Márquez, usuario.