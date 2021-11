Arribó a Tailandia Miss Grand Venezuela, Vanessa Coello, para sumarse a la competencia del Miss Grand International, concurso de belleza que tendrá su final el próximo 4 de diciembre.

“Mantra de hoy: Deja de tener tanto miedo a lo desconocido y empieza a tener más miedo de no saber nunca. Estoy lista para conocer a #AsombrosaTailandia en @missgrandinternational. ¡¡Venezuela acaba de llegar!!”, expresó la reina.

Odontóloga de profesión, Coello salió de las filas del Miss Venezuela. En 2019 obtuvo el puesto de segunda finalista, pero fue en el Miss Grand Venezuela que vieron su potencial y tras semanas de mucha preparación en distintos ámbitos, estuvo más que lista para la competencia grand slam.

“Es indescriptible lo que siento. Después de una ardua preparación, de tanto trabajo y esfuerzo, finalmente estoy aquí para representar dignamente a Venezuela”, dijo la joven, quien agregó que “este es un sueño que tengo desde que era niña”.

Preparación de 360 grados

Nuestra Miss Grand tuvo una intensa preparación para participar en la contienda internacional. El profesor de oratoria de las misses Miguel Zambrano se encargó de pulir la forma en que se expresa la joven de 26 años de edad; mientras que Gabriel Hacedor la entrenó en materia de maquillaje y estilismo.

Asimismo, Kira Padrón trabajó la pasarela de Vanessa Coello. “Trabajar con Vanessa Coello ha sido un gran placer y un honor, porque es una niña que te escucha, que le gusta hacer bien las cosas y que está dispuesta y aprender cada día”, expresó la profesional del modelaje, bautizada en las redes sociales como la misteriosa profesora de pasarela.

“Tengo a Vanessa desde los 18 años de edad y he sido su mentora en lo que tiene que ver con pasarela y actitud; y en este nuevo reto tenemos un reencuentro de madre de pasarela a pupila bien interesante, porque trabajamos partiendo de no querer hacer lo mismo que se ha venido haciendo con las misses en otros concursos”, aseguró.

Agregó que la criolla se lleva conocimientos de “un nuevo concepto de cómo es la pasarela con la que ambas, como equipo, visualizábamos su participación en este Miss Grand 2021. Desde el momento en que me contactó empecé a estudiar de muevo la forma de mejorar no solo su pasarela, que ya de por sí era bastante buena, sino de reafirmar todo lo que conlleva una actitud, un don de ganadora en el ámbito de los concursos de belleza; sobre todo en este certamen internacional que tiene ciertas características que demandan una pasarela plus, innovadora y si se quiere futurista”.

Kira, que ha preparado chicas del Miss Venezuela, pero también de República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, México y Colombia, aseguró que la representante de nuestro tricolor “se lleva una pasarela realmente estupenda”.

“Vane tiene un dominio de pasos y una serie de técnicas que diseñé para ella, estudiando su morfología completa (sus piernas, sus brazos, hombros, abdomen, cuello y cara). Ella nos va a sorprender a todos y estoy segura de que inclusive a mí, porque tiene unas herramientas de pasarela, actitud, postura que es muy rica y cónsona con la onda futurista en la que yo, Kira Padrón, deben ser las pasarelas de belleza”, remató.