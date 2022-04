Por: Alirio Rangel Díaz

El Ministro de Agricultura tierras en el año 2016 en sus primeras semanas como responsable de las políticas públicas agrarias, se trasladó a la población de Mucuchíes para enterarse del Éxito del Plan Nacional de semilla de papa ,plan nacional elaborada y presentada en el año 2005 por los investigadores del INIA expertos en semillas de papa el Dr. Eduardo Ortega y el Ing. Fredy Montero, proyecto aprobado por el Presidente Hugo Chávez Frías y la Ministra de Ciencia y tecnología en el programa de televisión “Aló Presidente ” celebrado en la población de Mucuchíes, propuesta técnica para la construcción de cuatro estaciones experimentales de semilla de papa en los estados Táchira, Trujillo, Lara y la estación madre Mucuchíes, con el objeto de avanzar en el objetivo estratégico de la soberanía agroalimentaria y superar la dependencia tecnológica del sistema de producción de papa de consumo fresco, que arrastraba 50 años con la importación anual de 12.000 toneladas de semilla provenientes de Alemania, Holanda y Canadá y el gasto de 20 millones de dólares financiando agro negocios y la agricultura en tierras foráneas.

El Éxito y la Excelencia de los logros del Plan Nacional de semilla de papa eran registrados por las autoridades de la Comisión Nacional de Semillas CONASEM, los planes de desarrollo y mejoramiento en el manejo biotecnológico de materiales vegetales sus metas de evaluación son a largo plazo, hasta décadas para verificar los avances y resultados, rompiendo todas las expectativas en menos de 8 años los profesionales y técnicos de alta formación académica, los empleados y obreros del INIA ,habían obtenido extraordinarios resultados en la producción de semillas , las cuatro estaciones, laboratorios , casas de cultivo totalmente operativas ,por primera vez en la historia del sistema de producción de semilla de papa en Venezuela, los registros estadísticos llevados oficialmente por CONASEM en el reporte del año 2103 obtuvieron la cantidad de 421.000 tubérculos de la categoría prebásica, las multiplicaciones en campo realizadas por las diferentes redes de semilleristas establecieron que las cosechas de las variedades como granola, maría bonita, amarilis, andinita, mukasinia, dorinia, lograron un volumen de 2.500 toneladas de semillas debidamente certificadas en presentaciones de 25 kilogramos, que fueron consignadas a empresa Agropatria para su comercialización y venta a precios justos para ser sembradas por los agricultores de papa de consumo fresco. .

Los rendimientos de las semillas nacionales de 20.000 kilos por hectárea y en el caso de la variedad maría bonita que se adapta a todos los pisos altitudinales con rendimientos hasta de 40.000 kilogramos por hectárea, la calidad de las semillas nacionales sus grandes adaptabilidades ambientales, alto rendimiento y resistencia a las plagas y enfermedades, disminuyendo en más del 50% las cargas en kilolitros de los insumos y agroquímicos. El plan nacional de semilla de papa había dignificado la labor de los semilleristas al considerar éticamente que las semillas nacionales superaban en calidad genética y rendimiento a las semillas importadas, los semilleristas por primera vez eran sujetos jurídicos de recibir créditos de la cartera agrícola, mediante créditos integrales para el financiamiento del 100% de los costos de producción, los créditos eran cancelados con arrimes de semilla debidamente certificadas.

Los resultados del Plan nacional de Semilla de papa , con los registros llevados por CONASEM obtenidos en el año 2013 de 2.500 toneladas permitían por primera vez ahorrar en este primer año a la Nación cinco millones de dólares, iniciando las metas para los años sucesivos en lograr la soberanía en la producción de semillas de papa, avance significativo el 25 % de los volúmenes de semillas nacionales certificadas como aporte directo a la reposición de la modalidad de semillas formal , esperando cumplir los objetivos de ser soberanos en la producción integral de todo el sistema de producción de papa, cumplir las exigencias de los agricultores que cultivan la papa de consumo fresco, garantizar la demanda del consumo nacional del sabroso tubérculo y ahórrale al tesoro de la nación 20 millones de dólares anualmente mediante la importación de semillas de pésima calidad.

El Ministro de Agricultura y tierras en su primera visita en el 2016 , al enterarse en el territorio del páramo de Mucuchies del extraordinario avance del Plan nacional de semilla de papa, anuncio públicamente la resolución administrativa de eliminar el otorgamiento de la licencias de importación de semilla, por ser soberanos en la producción de semilla de papa, esta medida fue recibida con beneplácito por ser un reconocimiento a la labor y los resultados obtenidos por el INIA y los semilleristas de papa, nos llenamos de regocijo y esperanza en superar los nuevos retos y objetivos en elevar la producción nacional de semilla. La otra medida administrativa que no se efectuó de manera pública fue que el despacho del Ministro había eliminado los recursos presupuestarios del Plan Nacional de semilla otorgados al INIA y fueron borrados la disponibilidad de los recursos financieros de la cartera agrícola para los semilleristas de papa.

EL primero de Abril del 2022, Los páramos de Mucuchíes , en el mismo lugar y territorio donde funciona la estación experimenta Madre de la Agricultura de Venezuela que lleva como nombre el merecido Homenaje post morten Dr. Eduardo Ortega creador del Plan Nacional de semilla de papa, la estación es visitada después de seis años por el mismo titular del Ministerio de Agricultura y tierras, quien vino acompañado de la Ministra de Ciencia y tecnología, la Ministra de Educación y del Gobernador de Mérida, el evento celebrado en el auditórium tenía como objetivo el reconocer el honorable labor y ejemplo nacional de la organización de los productores del páramo PROINPA quienes desarrollan el programa Alianza Científico Campesina, en la multiplicación de semillas de papa nacional, programa de la responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Las interrogantes presentadas por el Ministro de Agricultura y tierras en su intervención ante los agricultores asistentes al evento al referirse, ¡me voy. ¡¿Están en deuda CONASEM, no tengo los reportes de los registros estadísticos de producción de semilla de papa nacional? ; Ciudadano Ministro, los reportes de producción de semilla de papa nacional no existen, desde hace seis años no hay producción de semillas de papa producidos por las cuatro estaciones experimentales del INIA, la razón su Despacho desde el año 2016 elimino el Plan Nacional de Semilla de papa, su gestión pública no le asigno los recurso presupuestarias al INIA que es la Institución Rectora por la Ley de Semillas de ejecutar todos los planes de Semilla Nacional.

La Comitiva Ministerial que asistió junto al Gobernador de Mérida y los invitados agricultores que participaron en este evento son testigos del evidente deterioro físico de la instalaciones de la Estación Experimental Madre en Mucuchies , son inocultables las condiciones de abandono de las casas de cultivo 2.000 metros cuadrados sin la cobertura de las mallas de plástico ,no existen cultivares de semilla prebásica en ninguna de las casa de cultivo, los laboratorios están cerrados sin poder cumplir con el objetivo de la propagación vegetal que tiene una capacidad de 400.000 vitroplantas ante la falta de disponibilidad de insumos y el deterioro de todo la estructura instrumental de soporte, el recurso más importante está ausente son los profesionales, técnicos , empleados y obreros que están imposibilitados de cumplir con su labores porque su salario miserable no les alcanza para poder trasladarse hacia las instalaciones. En igualdad de condiciones se encuentran las restantes Estaciones Experimentales de Trujillo, Táchira y Lara.

La más vergonzante es la situación de la Estación Experimental la Cristalina del estado Trujillo, el despacho del Ministro ante la eliminación de los recursos financieros del plan nacional de semilla y violando la Ley de Semillas , le trasfiere en el 2016 la institución del INIA Estación Experimental la Cristalina a la Empresa Agrofanb de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, en cinco años bajo su administración los resultados son desoladores no lograron cosechar ningún mini tubérculo de semilla de papa prebásica. Ante este hecho de marcada incompetencia para ocultar su negligencia y experticia en la materia que no les corresponden a las Fuerzas Armadas Nacionales de asumir la responsabilidad de estar produciendo semillas de papas, toman el atajo de elaborar un comodato o contrato con una empresa privada transfiriéndole la Estación Experimental la Cristalina, que es un bien público al servicio de la agricultura nacional que tiene como objeto la investigación y el desarrollo de las Ciencias Agrarias, violando la ley de Bienes Públicos, la ley de Semillas y entregando los bienes públicos para el lucro de particulares.

¡Siento Vergüenza ¡Ante las memorias de los Maestros Dr. Eduardo Ortega y del Ing. Fredy Montero creadores junto a los agricultores del Plan Nacional de Semilla de papa, ante la grave situación en que se encuentra actualmente su legado! Convocamos a la constancia y lealtad de los agricultores y semilleristas de papa en continuar la lucha de unir la investigación científica con las prácticas de campo, los agricultores convertidos y formados en semilleristas colaboradores del INIA. El Haber logrado el Éxito; Avanzar con resultados concretos que evidenciaron que si es posible la Excelencia; Romper con la Dependencia Tecnológica y Construir Sabiduría Soberana.

