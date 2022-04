Luzfrandy Contreras/DLA.- Gremios y sindicatos adscritos a la Federación de Trabajadores del estado, (Fetratáchira), exigen la realización de unas nuevas elecciones por considerar que el período de este grupo de personas que permanece en la dirección sindical ya se venció, además de señalar que existen diferencias políticas que se inmiscuyeron en la labor del sindicalista, así lo señaló Miguel Ochoa como vocero de los gremios y sindicatos organizados.

Según la información suministrada por el secretario general del sindicato, Melquiades Delgado, desde el año 2006 no se realizan unas elecciones de este tipo. Por tal motivo, permanece en la presidencia el dirigente sindicalista Alberto Maldonado, quien durante los últimos comicios regionales manifestó su apoyo abierto como representante de la Federación al actual gobernador del Táchira, Freddy Bernal.

«Las organizaciones sindicales están divorciadas de Fetratáchira como tal, porque ahí no han sido asistidos, y efectivamente nosotros de manera paralela nos hemos venido reuniendo aisladamente de lo que es Fetratáchira, porque queremos rescatar la Federación que fue un ícono en la defensa de los trabajadores del estado», manifestó Miguel Ochoa en representación de los gremios y sindicatos organizados.

En cuanto al tema político, Ochoa aseguró que la Federación de Trabajadores se ha convertido en un aliado directo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«En la última elección hubo una declaración que se respeta en lo político, pero no puede ser que me ponga al lado del patrono que me golpea y que me da látigo, ya Fetratáchira se ve como un brazo del PSUV», indicó Miguel Ochoa.

Hace algunos días, el pasado jueves 21 de abril, Edna Ramírez, representante del sindicato de trabajadores de la alcaldía del municipio San Cristóbal, informó a Diario Los Andes, que interpondrán una denuncia ante la Inspectoría del Trabajo contra el presidente de la Federación de Trabajadores del estado (Fetratáchira), Alberto Maldonado, por participar en negociaciones directas con el alcalde oficialista del ayuntamiento capitalino, Silfredo Zambrano, como representante de los trabajadores de la alcaldía sin el permiso de los mismos para tocar temas de interés salarial, sumando así a las irregularidades denunciadas por los sindicatos.

