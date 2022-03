Este miércoles de ceniza comienza para la iglesia católica y feligresía boconesa un tiempo de reflexión en Semana Santa, para lograr la conversión. Se empieza estos días de cuaresma con: El ayuno y abstinencia, en la búsqueda de la Misericordia y el perdón de nuestros pecados. Así lo dice el Padre Argenis Torres párroco de la iglesia Nuestra Señora La Coromoto de La Sabanita.

Comienza La Cuaresma que son los 40 días de Jesús que vamos a caminar con la preparación para celebrar el misterio central de nuestra fe, como es: La Pasión, La Muerte y La Resurrección del Señor. Comienza con el Miércoles de Ceniza, con ese estigma en el que tú y yo, decimos: Señor necesitamos Tu Misericordia, perdona nuestros pecados, nos vestimos de sayal y llenamos de cenizas, signo de humildad, porque ahora es que voy a empezar un camino atendiendo la invitación que nos hace nuestra iglesia para participar en el miércoles de ceniza guardando el ayuno y abstinencia y haciendo las correspondientes prácticas de piedad.

Rezo del viacrucis

Luego vienen las experiencias de piedad, como son el rezo del Viacrucis por sectores. Nuestra parroquia se organizó; son muchos los movimientos que están haciendo los Viacrucis que realizan los niños y adolescentes, haciendo los sábados y domingos sus representaciones sobre La Cátedra de San Pedro, con pequeños squelch.

El día miércoles, tendremos las misas como si fuese un domingo: 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am y 5:00 pm.

Me atrevo a ir más allá, aprovechando la presencia del Diario de Los Andes, para decirles a la feligresía de las otras parroquias, que cada uno debe asistir a su respectivas parroquias Eclesiásticas y en los horarios asignados por el sacerdote y aprovechar para ponerse las cenizas e iniciar un proceso de reflexión y a lo largo de esos 40 días, empieza tu proceso de conversión e incorpórate con una mejor postura ante el mundo, ante Dios, ante la vida y así entrarás al proceso de conversión.

Hambre de Dios

El Padre Argenis Torres anuncio que el miércoles de cenizas y el venidero sábado a las 6:00 pm estará de visita en El Pocito, celebrando la misa de las cenizas. El jueves, nuevamente estará de visita en El Pocito, donde recientemente observo que la feligresía anda con mucha hambre de Dios, como está todo Boconó, por lo que gustoso visitara Tierra Blanca.

El viernes está prevista la reunión del Consejo Pastoral de los sectores para seguir programando las actividades de Semana Santa y cuaresma, así como la bienvenida a Mons. Lisandro Rivas Durán, que está prevista para los días 17 y 18 de marzo.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com