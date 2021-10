Avanzan los preparativos para la XVI edición del Miami New Media Festival, que este año reflexiona sobre “New Media Art and the Pandemic”. La convocatoria promovida por Arts Connection Foundation, cerró el pasado 12 de septiembre con 97 aplicaciones y la lista de los videos seleccionados será publicada en la web oficial del festival el domingo 10 de octubre.

La noticia la dio a conocer la coordinadora del festival, Milagros González, quien además explicó que ya el jurado está trabajando intensamente en la revisión de las obras recibidas, para verificar que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Este año el jurado está integrado por Adriana Barrios, Gerardo Zavarce, Adriana Meneses, Jimmy Yáñez, Marinellys Tremamunno y por la fundadora de Arts Connection, la artista Andreína Fuentes Angarita.

Se conoció además que los artistas seleccionados tendrán el privilegio de formar parte de la celebración de los 15 años de Arts Connection Foundation, que ya está afinando los preparativos de la celebración con impactantes proyecciones presenciales y virtuales en diferentes países: ya están confirmadas las proyecciones del 25 al 30 de octubre en Rome Art Week (Italia), el 28 de octubre en la Universidad Católica Andres Bello de Caracas (Venezuela), el 30 de octubre en el Doral Contemporary Art Museum de Miami y el 27 de noviembre en el Video Art on the Street, en Doral, Miami (Estados Unidos). Asimismo, la celebración de los 15 años de Arts Connection Foundation incluirá proyecciones en Holanda, Aruba, Curazao, Colombia y Maracaibo (Venezuela).

El Miami New Media Festival promueve el arte a través de la exploración de nuevas tecnologías y narrativas interactivas, como el videoarte, la animación, el arte digital y el mapeo interactivo. Es una gran fiesta del arte contemporáneo que promueve talentos emergentes, que desde su creación ha apoyado a más de 210 artistas de 15 países y ha difundido más de 400 videos.

Para más información visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/

