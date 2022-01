El gobierno bolivariano de San Rafael de Carvajal, que lidera el alcalde G/D Wilsson Marín Leal, con el apoyo de la Cámara Municipal que preside Lilibeth Montilla – de acuerdo a lo información suministrada por la Oficina de Prensa y Protocolo – una vez sostenido recientemente el conversatorio con el sector comercio, para discutir ideas y propuestas con miras a estrechar y fortalecer relaciones se sigue avanzado en ese propósito.

En ese sentido, este miércoles 19-ENE en horas de la tarde en las instalaciones del Valera Tenis Club se llevó a cabo la instalación de la mesa de trabajo con los representantes de la Asociación de Licores del municipio, cuyos establecimientos funcionan en las cuatro parroquias Carvajal, José Leonardo Suarez, Campo Alegre y Antonio Nicolás Briceño

En representación de la municipalidad participaron Eliana Moreno, jefe de la División de Tributos y el TSU Tomás Torres, jefe de la Oficina de Rentas y Licores, quienes además de dar la bienvenida expresaron sus saludos a nombre del alcalde G/D Wilsson Marín Leal y el gobierno bolivariano del municipio San Rafael de Carvajal.

Propuesta: reforma de ordenanza

Sobre el particular, Eliana Moreno, indicó que el tema abordado durante esta jornada de trabajo fue la reforma de la cual va a ser objeto la Ordenanza sobre licores y especies alcohólicas, específicamente, artículos relacionados a tasas e impuestos. Sobre este aspecto, los comerciantes anunciaron que para el próximo lunes 24 de enero entregarán una propuesta.

Por su parte, el TSU Tomás Torres, indicó que efectivamente, se hizo la presentación de la propuesta de reforma en cuanto al cobro de tasas y deberes formales, de cada uno de los contribuyentes licoreros, la cual fue bien recibida, sin embargo, ellos como asociación, quedaron en reunirse para presentar su propuesta.

Se les aclaró – precisó – sobre la apertura de nuevos expendios, los anexos a las viviendas principales que están prohibidos según la Ley, no está en la actual ordenanza, pero existe la disposición de incluirlo, en dicha reforma. Entre otras, cosas, los distribuidores que hacen vida en el municipio, que deben hacer llegar la información en cuanto a sus ventas. Una reunión más que todo informativa, y por supuesto, para escuchar sus dudas si existen en virtud de la nueva administración municipal.

Sin embargo – destacó – se está viendo lo productivo en renta y licores de la Alcaldía, expresado en el aumento de la recaudación por este concepto de manera espontánea por parte de este importante sector comercial con la visitas que se les ha hecho, orientando a que vengan, que no hay ningún problema, que en la Alcaldía no se come gente. Hemos tenido muy buena recepción por parte de ellos.

Permisología

En cuanto a la permisología, Torres informó, “casi todos los expendios están al día, siempre falta un papelito, hay un detallito, pero han ido gracias a Dios en estos dos meses de gestión, se han puesto al día. Cuando llegamos solo encontramos dos expedientes de 125 que son en total, ya tenemos catorce, se ha avanzado en ese aspecto”.

Puertas abiertas

Actualmente, solo tres se encuentran cerradas, que por cierto uno de sus representantes acudió a manifestar su disposición de reabrir su establecimiento, lo que indica que la gente quiere volver a trabajar, y la nueva administración municipal está con las puertas abiertas, dando todas las comodidades, facilidades y las garantías que están establecidas en la Ley y la ordenanza. Ese es el llamado, a que trabajen, que lo pueden hacer tranquilamente, siempre y cuando cumplan con las ordenanzas y demás normativa

Mesa de trabajo permanente

Para concluir, en cuanto al carácter de estas mesas de trabajo Tomás Torres, manifestó, la idea es hacer por lo menos dos mesas de trabajo al mes, para seguir discutiendo esta propuesta, luego que esté la ordenanza serán una vez al mes para orientar sobre cualquier información o cambio que se tenga o surja sobre la materia.

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreub