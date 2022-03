El Dr. José Octavio Isea Dubúc, es médico Internista y Neumonólogo (UCV), Prof. Universitario, nacido en Boconó, estado Trujillo; residenciado en Caracas, laborando en el Centro Médico La Trinidad (CMDLT). Aparte de un excelente médico, también como músico, formando parte del grupo musical El Sindicato de La Pastilla que conformo desde hace años con varios de sus pacientes, que como él y desee muy temprana edad, todos son músicos.

Como les decía, que ahora, también el Dr. Isea Dubúc, se nos presentó como un escritor y desde este mismo año (15-01-2022), nos está ofreciendo una obra literaria con sugestivo título El Club de Los Misterios: casos clínicos enigmáticos. Está obra ya está siendo recomendada por algunos catedráticos, quienes aspiran que sus alumnos en el área de medicina puedan compartir estos testimonios suministrados por los pacientes, muchos de ellos totalmente recuperados y otros bajo fase de tratamiento, acorde con la dolencia que presenta. Es una recopilación de casos clínicos enigmáticos, donde se describe al paciente y su entorno humano, como así nos lo indicó el Dr. José Octavio Isea Dubúc.

Relatos del médico – escritor

Esta investigación data del siglo pasado – según relatos del médico – escritor – porque lleva 25 años en las investigaciones que se plasman de las experiencias de casos recopilados – Nos comenta Isea Dubúc – Quien prosigue – Inicialmente en unas sesiones que hacíamos en el Club Laennec, en honor al eminente médico francés que invento el estetoscopio (1816). Allí nos reuníamos un jueves de cada mes en la sede de La Clínica Metropolitana a discutir los casos, bajo el auspicio del Colegio Americano de Tórax dirigido por el Dr. López Antonini que era el regente; Dr. Martínez Tino, era el gobernador y Dr. Guillermo Istúriz, Presidente de la Sociedad Venezolana de Tórax y de Neumonología. En estos encuentros discutíamos de todos los postgrados de Neumonología del área metropolitana.

Luego con la diáspora, el problema logístico y la inseguridad, eso fue mermando y solo quedamos el Dr. Jesús Sanabria, eminente Neurólogo del hospital de la Metropolitana y yo, por lo que ambos seguimos discutiendo los casos. Estos a su vez se fueron recopilando y se logró hacer este libro. El mismo quedo como un homenaje a los pacientes que nos enseñaron con sus padecimientos y un homenaje a los maestros, sobre todo al Dr. Isaac Abadi de la escuela de medicina Luís Razzeti de la UCV, pero también a la escuela de medicina de la universidad; al Dr. Bartolomé Shell, de la universidad de Harvard y al Dr. José Bezo, del Centro médico de Caracas.





Les estoy agradecido

Así mismo el Dr. José Octavio Isea Dubúc, agradece a todos los compañeros que le ayudaron y que no recibieron créditos: Les estoy muy agradecido por la ayuda que me prestaron. Refiero igualmente a Milagros Socorro, periodista que me ayudo en los textos y Gisela Viloria, mi prima, que hizo el diseño. El libro está a disponibilidad del público en Amazon. En el Club de Los Misterios: casos clínicos y enigmáticos, son presentados 44 casos y aunque todos son interesantes, uno es mejor que otro y culmina con una interesante entrevista al Coronavirus.

___________________________________________________

Por: Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com