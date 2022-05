Minutos después de la multitudinaria rueda de prensa que mantuvo junto al presidente de su club, Nasser Al Khelaifi, Mbappé afirmó que había avisado al jefe del Estado francés de su decisión y que éste se mostró «muy contento»

Kylian Mbappé confirmó que el presidente francés, Emmanuel Macron, fue «un parámetro entre otros» de los que intervinieron en su decisión de continuar en el París Saint-Germain y rechazar al Real Madrid, y aseguró que el dirigente le dio «buenos consejos».

«Claro que hemos hablado. Me ha dado buenos consejos. Hoy día cuando eres una figura nacional tienes derechos pero también deberes. Siempre he querido tener responsabilidades, Ahora que las tengo no voy a echarme atrás», dijo el delantero en una entrevista en la cadena francesa BFM TV.

«Me dijo que estaba muy contento, que es una buena noticia para el país y que está muy bien. Solo hubo una llamada. Siento mucho respeto hacia él. Pero no he tomado esta decisión porque me haya pedido que me quede, pero sí ha sido un parámetro entre otros», aseveró.

En declaraciones a otros medios tras la conferencia de prensa, la primera que dio tras su renovación por el PSG, Mbappé negó que tuviera un preacuerdo con el Real Madrid.

«No tenía un acuerdo con nadie. Siempre he funcionado así. Hemos hablado de todos los elementos de los contratos. Pero no había ningún acuerdo», dijo el futbolista.

La estrella del PSG acabó este fin de semana con el prolongado culebrón sobre su posible partida al Real Madrid, con el que, según diversas fuentes, había llegado a un acuerdo oral, pero el de Bondy, de 23 años, decidió dar carpetazo al asunto quedándose en su país.

Ante las fuertes críticas que salen de Madrid acusando al deportista de haber faltado el respeto al club español, el futbolista afirmó que su decisión es un «sí al PSG y a Francia», pero no un «no al Real Madrid».

«He respondido a la llamada de la patria y de la capital. Era demasiado pronto para irme de forma gratuita», añadió.

Interrogada sobre la decisión de Mbappé, convertida casi en una causa nacional, la portavoz del Gobierno de Macron, Olivia Grégoire, dijo no saber si el presidente había hablado con el jugador, pero calificó de «buena noticia» la continuidad del futbolista en el PSG, propiedad del fondo soberano de inversiones catarí.

«Soy de Francia, un país en el que quiero vivir, envejecer, instalarme al final de mi carrera, había un lado sentimental», indicó el jugador en su primera comparecencia ante los medios tras su renovación.

El parisino admitió que el pasado verano estaba convencido de que fichar por el Real Madrid «era lo mejor», pero señaló que ahora «el contexto ha cambiado» tanto «en lo deportivo como en lo privado».