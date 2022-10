Luis «El Teacher» Cárdenas.- El piloto neerlandés Max Verstappen no detiene su ritmo pese a tener ya en su bolsillo el segundo título mundial de pilotos en la temporada 2022 de la Fórmula 1, y este domingo se ha quedado con el Gran Premio de Estados Unidos, para de esta manera igualar el récord de triunfos en un año junto con lo hecho por los alemanes Michael Schumacher en el 2004 y Sebastián Vettel en el 2013. Su consagración en USA junto al cuarto lugar del mexicano Sergio Pérez representó la consagración de Red Bull en el campeonato de constructores, cortando la racha de ocho títulos consecutivos de Mercedes.

La decimonovena prueba de la campaña no empezaba bien para Ferrari, pues el español Carlos Sainz, quien había partido desde la pole, se vio superado por el monarca en la salida y en la primera curva sufrió un trompo tras una colisión con George Russell, teniendo que abandonar en la propia primera vuelta.

Con el camino libre, Mad Max no encontraría obstáculos en la via en la primera parte de la carrera, hasta que la aparición del Safety Car los reagrupó y luego de una tardía parada en los boxes caía hasta el tercer lugar, superado por el inglés Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc. Sin embargo, en el giro 50 recuperaría la punta y ya no tuvo más inconvenientes, con Hamilton y Leclerc acompañándolos en el podium.

Este tercer puesto del monegasco, que logró aguantar en los últimos giros a «Checo» Pérez, le sirvió para recuperar el segundo puesto del campeonato mundial de pilotos, teniéndole solo dos puntos de diferencia al mexicano a falta de tres carreras para culminar la temporada.

Resultados del Gran Premio de Estados Unidos:

1° Max Verstappen (Red Bull) 1:42:11.687

2° Lewis Hamilton (Mercedes) +5″023

3° Charles Leclerc (Ferrari) +7″501

4° Sergio Pérez (Red Bull) +8″293

5° George Russell (Mercedes) +44″815

6° Lando Norris (McLaren) +53″785

7° Fernando Alonso (Alpine) +55″078

8° Sebastian Vettel (Aston Martin) +65″354

9° Kevin Magnussen (Haas) +65″834

10° Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +70″919.

Clasificación de Pilotos:

1° Max Verstappen (Red Bull) 391 puntos

2° Charles Leclerc (Ferrari) 267

3° Sergio Pérez (Red Bull) 265

4° George Russell (Mercedes) 218

5° Carlos Sainz (Ferrari) 202

6° Lewis Hamilton (Mercedes) 198

7° Lando Norris (McLaren) 109

8° Esteban Ocon (Alpine-Renault) 78

9° Fernando Alonso (Alpine-Renault) 71

10° Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46.

Clasificación de Constructores: