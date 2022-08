Luis «El Teacher» Cárdenas.- El actual campeón de la Fórmula 1 y líder destacado de la temporada 2022, el neerlandés Max Verstappen voló literalmente sobre la pista del Gran Premio de Bélgica, donde logró el mejor registro de la clasificación para la carrera del domingo, pero debido a su penalización por cambios en el motor, partirá desde el puesto 15, mientras que el español Carlos Sainz será el que parta desde el primer lugar de la parrilla, acompañado por el mexicano Sergio «Checo» Pérez.

Desde el viernes se conocía la sanción que recibía tanto el actual puntero como su escolta, el monegasco Charles Leclerc, quien también realizó modificaciones en su auto y deberá salir en la misma parrilla que el tulipán, por lo que se puede decir que partirán en las mismas condiciones, pero con la premisa de que el primero de ellos anda sin duda alguna mejor en su vehículo e irá por todas a la remontada que le permita meterse en el podio y evitar el menor de los males, teniendo en cuenta que tanto Sainz como Pérez tienen con que pelear la carrera, además del inglés Lewis Hamilton, quien sale en el cuarto cajón.

Verstappen logró sacarle hasta siete décimas de segundos con respecto a Sainz, algo que deja inquieto al español de cara a lo que será la carrera el domingo, y no es para menos, al sentir que el Red Bull anda mejor que Ferrari y que la remontada del puntero tarde o temprano en la carrera le puede llevar a poner en peligro su posibilidad de quedarse con el gran premio. «Estoy contento de empezar en la pole, pero no me gusta esa diferencia con Max y Red Bull», sostuvo el piloto tras culminar la clasificación, mostrando cierta prudencia y preocupación, que no le permitirá confiarse.

El también español Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula 1, ha firmado una gran tarde en esta clasificación, logrando el sexto mejor registro, por lo que con las penalizaciones partirá desde el tercer lugar en la parrilla y buscará reeditar grandes tardes de gloria en la F1. Desde que se encienda en verde los semáforos deberá cuidarse de los inglés Hamilton y George Russell, quienes intentarán desbancarlo del podium desde el primer momento de la largada “Todo ha salido muy bien, salimos terceros mañana así que estamos en posición de podio momentánea, al menos en los primeros metros, así que muy contento de como ha ido y a ver si mañana tenemos una carrera tranquila”.

