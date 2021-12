Luis «El Teacher» Cárdenas.- Con un desenlace de infarto, digno de una película hecha en Hollywood, el piloto neerlandés Max Verstappen se coronó campeón del mundo de la Fórmula 1, luego de ganar el Gran Premio de Abu Dhabi, tras superar en la última vuelta al británico Lewis Hamilton, quien estuvo liderando casi que de principio de carrera y se quedó ahogado en la orilla, después de tanto nadar y deberá esperar un año más para superar al alemán Michael Schumacher como el piloto con más títulos en la historia.

Verstappen había partido desde la primera posición en la parrilla, pero en la propia primera vuelta se vio superado por Hamilton, que sin embargo termina sacándolo de la pista, sin regresarle la posición, creando polémica y molestia entre los seguidores del tulipán.

Ya con el primer puesto a su favor, el inglés fue dando vueltas rápidas y sacando una ventaja considerable sobre el neerlandés. En la decimoctava vuelta ingresó a los pits a cambiar neumáticos y ahí tomó el control el mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen. Y el manito hizo una extraordinaria labor de contener a Hamilton durante varias vueltas, haciendo que la diferencia entre los dos que peleaban el título se redujera de casi ocho segundos a menos de dos, metiéndolo en la pelea por el título nuevamente, cuando parecía que el campeón defensor lograría su quinta corona seguida.

En la vuelta 23 tomó de nuevo la punta Hamilton. Pero el accidente que sufriera Nicholas Latifi hizo el ingreso del Virtual Safety Car en el giro 37 y eso fue condicionando la carrera y dejándole las puertas abiertas al ahora nuevo campeón. La diferencia se fue incrementando con el nuevo ingreso de Verstappen a los boxes y llegaban a los últimos cinco giros con una diferencia de diez segundos, pero un nuevo accidente de Latifi requirió el regreso del Safety Car a la pista.

Hamilton decidió seguir corriendo aún con las gomas muy desgastadas, mientras que Red Bull se la jugó enviando a los pits a Verstappen. Al reiniciarse la carrera con dos vueltas para el final y con neumáticos nuevos, el tulipán se lanzó con todo y a media vuelta para la meta logró superar a Lewis y aguantó hasta cruzar la raya de meta y convertirse en el campeón número 34 en la historia de la Fórmula 1.

El nuevo rey de la F1 logró su décima victoria en la temporada y la vigésima de su historia, para inscribir con letras doradas su nombre entre los campeones del mundo. En un domingo que el mundo de la música llora la partida del Rey Vicente Fernández, la Fórmula 1 celebra que la monarquía del circo automovilístico tenga un nuevo gobernante.

El piloto, quien durante la carrera había alabado al compañero mexicano Sergio Pérez, manifestó tras la carrera que «es increíble. Toda la carrera he luchado y tener la oportunidad en la última vuelta ha sido de locos. Tengo un tirón en la pierna de la presión. Gracias al equipo, ¡los quiero tanto! Ha sido increíble. He tenido un poco de suerte, que por fin cae de mi lado. ¡Y muchísimas gracias a Checo! ¡Es un gran compañero!».

Por su parte, Hamilton no ocultó su decepción, pero como todo un caballero felicitó al que lo destronó. «Enhorabuena a Max Verstappen y a su equipo. Hemos hecho un trabajo increíble este año, desde la fábrica hasta la pista. Estoy orgulloso de este equipo y agradecido. Lo hemos dado absolutamente todo y me he sentido muy bien. Veremos de cara al año que viene».

Clasificación final de pilotos:

Max Verstappen 395,5 puntos Lewis Hamilton 387,5 puntos Valtteri Bottas 226 puntos Sergio Pérez 190 puntos CARLOS SAINZ 164,5 puntos Lando Norris 160 puntos Charles Leclerc 159 puntos Daniel Ricciardo 115 puntos Pierre Gasly 110 puntos FERNANDO ALONSO 81 puntos Esteban Ocon 74 puntos Sebastian Vettel 43 puntos Lance Stroll 34 puntos Yuki Tsunoda 32 puntos George Russell 16 puntos Kimi Räikkönen – 10 puntos Nicholas Latifi 7 puntos Antonio Giovinazzi 3 puntos Mick Schumacher 0 puntos Nikita Mazepin 0 puntos.

Clasificación de Constructores: